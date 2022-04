Mutfak duvarı yıkılan aile yardım bekliyor

Geçtiğimiz günlerde hafif ticari bir aracın çarptığı toprak evin mutfak duvarı yıkıldı. Duvarı yıkılan evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kahta ilçesi Yeni Mahalle’de oturan Menekşe ve Yunus Savaş çifti, yıkılan duvarın etkisiyle harabeye dönen evde 5 çocuğu ile mağdur olduklarını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan iki odalı kerpiç evde oturan 5 çocuklu Savaş Ailesi, evleinin bir bölümünün yıkılmasıyla büyük bir mağduriyet yaşadı.

Çok zor durumda olduklarını belirten 5 çocuk annesi Menekşe Savaş,"Geçen gün akşama doğru bir kaza oldu. Bir araba bizim mutfağın duvarına çaptı. Duvar yıkıldı. Facianın eşeğinden dönülen kazada evimizin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. Araba bizim evin duvarına çarptığı zaman büyük bir korku yaşadık. Komşularımız da panik oldular. Kaza esnasında evin mutfak kısmında kimsenin olmaması gerçekten büyük bir faciayı önledi. Kazadan sonra yıkılan duvarın kerpiçlerini geçici olarak tekrar yerleştirmeye çalıştık ama nafile. Her an tekrardan yıkılıp üstümüze düşebilir diye çok korkuyoruz. 17 yıllık evliyim. 5 tane çocuğa bakıyorum. Eşimin sağlık sorunları olduğu için her işte de çalışamıyor. Gerçekten mağduruz. Hem yetkililerden hem de hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.