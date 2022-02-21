Muhtarlar, 'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' projesi hakkında bilgilendirildi

Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Konseyi ile AB tarafından finans desteği sağlanan 'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' projesinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Daha önce halk seminerlerine başlanan projenin bir sonraki ayağında mahalle muhtarlarına ulaşan proje sorumluları, bu kez Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyesi muhtarlarla bir araya geldi. Projenin Koordinatörlüğünü yürüten Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Aysun Hallaç, projenin sunumunu gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Uzman Eğitmenlerinden Mehmet Emin Yağımlı ile proje gönüllülerinin yer aldığı ziyarette, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ile muhtarlara projenin amacı, faydaları ve hedeflenen sonuçları hakkında bilgiler verildi.

Projenin amacına ulaşması için muhtarlara çok iş düştüğünü söyleyen proje koordinatörü Hallaç, verdikleri desteklerden ötürü tüm muhtarlara teşekkür etti.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Taş da böyle önemli bir konuda hazırlanan ve hayata geçirilen projeden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a, proje koordinatörü Aysun Hallaç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.