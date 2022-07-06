Molozların altında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Şehitkamil ilçesine bağlı Humanız Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, boş araziye izinsiz şekilde dökülen hafriyat yıkıntılarının arasında köpek sesleri duydu. Molozların altında yavru köpeklerin mahsur kaldığını anlayan vatandaşlar, ihbarı üzerine bölgeye Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri kepçe, kazma ve kürekler aracılığıyla yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda, vatandaşların da yardımıyla 4 yavru köpeği kurtararak annelerine kavuşturdu. Anne ve yavrular, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürülerek tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hafriyat atıklarının belirlenen bölgeler dışındaki boş arazilere dökülmesinin yasak olduğunu, döken kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını belirttiler.