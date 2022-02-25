Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede sabah saatlerinden itibaren Doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Şiddetli rüzgar ve kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olmalarını isteyen ve doğ bölgesinde için uyarıda bulunan Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "25.02.2022 Cuma günü doğu kesimlerde görülecek yağışların Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Bingöl, Şanlıurfa’nın doğusu, Muş’un batısı, Van’ın güneyi ile Mardin’in kuzey ve batısında kuvvetli yağmur; bölgenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."ifadesi yer aldı.