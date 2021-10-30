Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Şiddetli rüzgar ve kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olmalarını isteyen ve Güneydoğu Anadolu’da bölgesinde için sarı uyarıda bulunan Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, " Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’da görülecek olan sağanak yağışların, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman’ın doğu, Elazığ’ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl’ün güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."ifadesi yer aldı.