Meteoroloji kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede sabah saatlerinden itibaren Doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Şiddetli rüzgar ve kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olmalarını isteyen Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 16.11.2022 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Kayseri, Elazığ ve Malatya’nın güney ilçeleri ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/ m2), Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ifadesi yer aldı.