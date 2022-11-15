Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Meteoroloji kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu bölgesinde yapılan uyarıda fırtına ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyararak dikkatli olunmasını isteyerek sarı uyarıda bulundu.

15 Kasım 2022 Salı 23:13
31 Okunma
Meteoroloji kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede sabah saatlerinden itibaren Doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Şiddetli rüzgar ve kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olmalarını isteyen Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 16.11.2022 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Kayseri, Elazığ ve Malatya’nın güney ilçeleri ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/ m2), Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ifadesi yer aldı.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman Belediyesi’nden kuduz vakası açıklaması
Adıyaman Belediyesi’nden kuduz vakası açıklaması
Adıyaman Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
Adıyaman Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
Vali Mahmut Çuhadar’dan kırsaldaki en ücra köylere ziyaret
Vali Mahmut Çuhadar’dan kırsaldaki en ücra köylere ziyaret
Milletvekili Tutdere Tütün hastalığını meclis gündemine taşıdı
Milletvekili Tutdere Tütün hastalığını meclis gündemine taşıdı
Ankara Garı önünde bombalı saldırıda ölenler anıldı
Ankara Garı önünde bombalı saldırıda ölenler anıldı
Hasanlar mezrası elektriğe kavuştu
Hasanlar mezrası elektriğe kavuştu
Özel öğrencilere jandarma tanıtıldı
Özel öğrencilere jandarma tanıtıldı
Başkan Erdoğan: Hizmetin kalitesini yükseltiyoruz - Videolu Haber
Başkan Erdoğan: Hizmetin kalitesini yükseltiyoruz - Videolu Haber
Hayvan hastanesi için ilk kepçe vuruldu
Hayvan hastanesi için ilk kepçe vuruldu
Sevgi Platform üyelerinden alkışlanacak hareket
Sevgi Platform üyelerinden alkışlanacak hareket
Adıyaman'a Deprem Gözlem İstasyonu kuruluyor
Adıyaman'a Deprem Gözlem İstasyonu kuruluyor
Başkan Kılınç, Akit TV'ye konuk oldu
Başkan Kılınç, Akit TV'ye konuk oldu
Çelik: Çiğ sütte olduğu gibi yem için de referans fiyat açıklanmalı
Çelik: Çiğ sütte olduğu gibi yem için de referans fiyat açıklanmalı
Çelik, UKON Denetleme Kurulu Üyeliğinden istifa etti
Çelik, UKON Denetleme Kurulu Üyeliğinden istifa etti
Vali Çuhadar’dan Doğanlı ve Çatalağaç köyüne ziyaret
Vali Çuhadar’dan Doğanlı ve Çatalağaç köyüne ziyaret
Mansur Yavaş, Turanlı'ya kirve oldu
Mansur Yavaş, Turanlı'ya kirve oldu
Bayraktar: Süt fiyatını artık sahada sanayiciler ve üretici örgütleri belirliyor - Videolu Haber
Bayraktar: Süt fiyatını artık sahada sanayiciler ve üretici örgütleri belirliyor - Videolu Haber
Konukoğlu Türkiye’nin en güçlü 30 iş insanı listesinde bir kez daha yer aldı
Konukoğlu Türkiye’nin en güçlü 30 iş insanı listesinde bir kez daha yer aldı
Başkan Kılınç'tan, hasta ve hasta yakınlarına ziyaret
Başkan Kılınç'tan, hasta ve hasta yakınlarına ziyaret
Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’e son görev
Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’e son görev
Kuran kursu öğrencilerinden Müftü Taştan’a ziyaret
Kuran kursu öğrencilerinden Müftü Taştan’a ziyaret
Başkan Erdoğan, yol çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
Başkan Erdoğan, yol çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
Bayraktar: Girdi fiyatlarının yüksekliği tüketicilere de yansıyor
Bayraktar: Girdi fiyatlarının yüksekliği tüketicilere de yansıyor
Yetimler için yeniden yola çıktılar - Videolu Haber
Yetimler için yeniden yola çıktılar - Videolu Haber
Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman Şehitliği Projesi yapım ihalesine çıktı
Adıyaman Şehitliği Projesi yapım ihalesine çıktı
Zabıta ekipleri 3 ton et imha etti - Videolu Haber
Zabıta ekipleri 3 ton et imha etti - Videolu Haber
Açık Ceza İnfaz Kurumunda 'Temiz Su Kullanımı' konferansı düzenlendi
Açık Ceza İnfaz Kurumunda 'Temiz Su Kullanımı' konferansı düzenlendi
Bayraktar: Pamuk stratejik bir ürün olarak değerlendirilmeli ve bu bakış açısıyla politika üretilmelidir - Videolu Haber
Bayraktar: Pamuk stratejik bir ürün olarak değerlendirilmeli ve bu bakış açısıyla politika üretilmelidir - Videolu Haber
Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle uygulanıyor
Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle uygulanıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim