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Mehmet Tırpan Yaptığı yardımlarla gönüllere taht kuruyor

Adıyaman’ın sevilen simalarından Mehmet Tırpan, hayır ayı olan Ramazan ayında yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

11 Nisan 2022 Pazartesi 15:38
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Mehmet Tırpan Yaptığı yardımlarla gönüllere taht kuruyor

2018 yılında Avrupa Yetim-Der Adıyaman Şubesi ve Türkiye sorumlusu olan Mehmet Tırpan’ın yardım faaliyetleri kamuoyunda taktir toplarken ‘Alan el ile veren el’ arasında köprü oluşturduğunu ifade eden Mehmet Tırpan, Avrupa Yetim-Der Genel Merkezinin gönderdiği, ayrıca hayırseverlerden temin ettiği gıda, ekmek, et gibi temel gıda maddelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığını söyledi.
Avrupa Yetim-Der Adıyaman Şubesi sorumlusu Mehmet Tırpan, Avrupa Yetim-Der’in ilkeleri doğrultusunda kimsesiz yetim, öksüz çocuklar olmak üzere her türlü ihtiyaç sahiplerinin yaşamsal temel ihtiyaçlarını sağlayabilecek nitelikteki bütün hususlarda ayni, nakdi ve her türlü maddi ve manevi yardımları yaptıklarını belirtti.
İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan yardımları değerlendiren Avrupa Yetim-Der Adıyaman Şubesi sorumlusu Mehmet Tırpan,"2011 yılında kurulan Avrupa Yetim-Der’in başkanlığını Murat Korkut yapıyor. Avrupa Yetim-Der, dünyanın 45 ülkesinde aktif olarak çalışıyor. Bu yıl 30 ton kömür, 10 bin ekmek, 4 ton un, 4 ton nohut, 600 kumanya, 300 bot, 300 mont ve toplamda 51 adet fatura yatıramayan ailenin faturasını yatırdı. Avrupa Yetim-Der, TV’lere konuk edilmeden, reklamları yapılmadan, arkasında STK’lar, camialar, partiler olmadan yani kimsesiz iken kimsesizlerin kimsesi olan Yemen'den Afganistan’a, Ukrayna’dan Bosna’ya, Kars’tan İzmir’e, Hakkâri’den İstanbul'a, din dil, mezhep meşrep ayrımı yapmadan mazlumların yüreklerinde umut, gözlerinde sevinç, çatlak dudaklarında su, aç karınlarına aş, bedenlerine libas olan feryadı duyulmayanların sesi, kısık nefeslerin nefesi, yetimin kimsesizin kimsesi olan Avrupa Yetim-Der bütün coğrafyalarda mazlumlara yetişiyor."dedi.

 

Kaynak: PHA
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