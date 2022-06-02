Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.593,17
ALTIN
982,59
DOLAR
16,48
STERLİN
20,85
EURO
17,73

Mavi Marmara’nın 12. yıldönümünde binler yürüdü - Videolu Haber

İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 12. yılında “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Katılımcılara hitap eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Türkiye’nin İsrail’le normalleşme adımlarından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “İsrail ile normalleşme asla olmaz” diye konuştu.

02 Haziran 2022 Perşembe 11:28
17 Okunma
Mavi Marmara’nın 12. yıldönümünde binler yürüdü - Videolu Haber

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan saldırının 12. yıldönümünde “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla yürüyüş düzenlendi.
Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen yürüyüş, Fatih Camii’nden başladı ve Edirnekapı Şehitliği’nde son buldu.
İsrail zulmü bir kez daha dünyaya ilan edildi
Binlerce Filistin sevdalısı, güzergâh boyunca ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık tekbirler getiren katılımcılar, “Kahrolsun İsrail”, “Filistin’e selam, direnişe devam”, “Katil İsrail, Filistin’den defol”, “Mavi Marmara onurumuzdur” ve “Mescid’i Aksa yalnız değildir”  sloganları attı. Yürüyüşte, Mavi Marmara şehitleri için dualar edildi. 
Katılımcılar yürüyüşle tüm dünyaya İsrail zulmünü haykırdı. 
“Kardeşlerimize selam gönderiyoruz” 
Yürüyüşün varış noktası olan Edirnekapı Şehitliği’nde Ömer Talha Gölgesiz ve Elif Özatamer isimli çocuklar Mavi Marmara Şiirini okudu. 
Sonrasında kürsüye gelen Genç İHH Başkanı Muhammed Cihad Çelik, “Kalbi ve zihni Mescid-i Aksa sevdasıyla dolu kıymetli kardeşlerimiz, hepiniz Mavi Marmara ve Mescid-i Aksa denildiğinde koşarak geldiniz. 12 yıl önce Mavi Marmara yola çıkarken meydanları gençler dolduruyordu, bugün de gençler dolduruyor. Gazze’deki, Kudüs’teki kardeşlerimize, yurtları işgal edilmiş kardeşlerimize selam gönderiyoruz.” dedi. 
“Mavi Marmara’nın seferi bitmedi”
İsmail Heniyye telefon bağlantısıyla katılımcılara seslendi. Heniyye, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Mavi Marmara’da kardeşlerimiz, Gazze ablukasını yıkmak için yola çıktılar. Kardeşlerimiz, Mavi Marmara’da Kudüs için, Gazze için canlarını feda ettiler. Allah hepsinden razı olsun.” dedi. 
Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, 12 yıl önce vicdan sahibi insanların Gazze’ye yardım ulaştırmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Mavi Marmara’nın seferi asla bitmedi. Mavi Marmara yoluna devam ediyor. Adem aleyhisselam’dan bu yana hep zulmedenler oldu. Ama hiçbir zulüm devamlı olamadı. Emin olun ki, inşallah İsrail çok yakın bir zamanda tarihin çöplüğüne gömülecek.” ifadelerini kullandı.  
“İsrail Mescid-i Aksa’ya saldırıyor”
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılar yaptığını belirten Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay ise, “Burada bulunma amacımız, İsrail’in bu coğrafyaya ait bir devlet olmadığını haykırmak ve gayrimeşru bir işgalci olduğunun altını kalın çizgilerle çizmektir. Biz Mavi Marmara’ya sahip çıkarken, bir ruha sahip çıkıyoruz. O ruh, haysiyeti ve şerefi temsil ediyor. O ruh öyle bir ruh ki, siyonizme ve emperyalizme karşı duruyor. Muhacir düşmanlığına, ırkçılığa da karşı duruyor. Mavi Marmara’ya sahip çıkarken, Suriye’nin, Irak’ın, Doğu Türkistan’ın da özgürlüğünü talep ediyoruz.” dedi. 
“İsrail’le normalleşme olmaz”
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarının devam ettiğini ve Türkiye’nin İsrail’le normalleşme adımlarından vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım, “İsrail ile normalleşme asla olmaz. İsrail’le barış asla olmaz. İsrail’i sevmiyoruz. Siyonizmi sevmiyoruz. Bunu tüm dünyaya duyuruyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, İbrahim Şahin Hocaefendi Mavi Marmara şehitleri, Filistin ve tüm Müslümanlar için dua etti. 
Programın sonunda, Edirnekapı Şehitliği’nde medfun bulunan Mavi Marmara şehitleri Cevdet Kılıçlar ve Necdet Yıldırım’ın kabirleri ziyaret edildi, dualar okundu. 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman Belediyesi haşereyle mücadeleye hız verdi
Adıyaman Belediyesi haşereyle mücadeleye hız verdi
Bayraktar: Mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 522,5 ile elmada görüldü - Videolu Haber
Bayraktar: Mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 522,5 ile elmada görüldü - Videolu Haber
Mavi Marmara Gazisi, gemide yaşananları anlattı - Videolu Haber
Mavi Marmara Gazisi, gemide yaşananları anlattı - Videolu Haber
Başkan Çelik: Sayısız faydalarına rağmen süt tüketimi maalesef yaygın değil
Başkan Çelik: Sayısız faydalarına rağmen süt tüketimi maalesef yaygın değil
Başkan Turanlı: Çiftçi TMO hububat alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor
Başkan Turanlı: Çiftçi TMO hububat alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor
Kıbrıs Gazisi Abdullah Tekeş’e son görev
Kıbrıs Gazisi Abdullah Tekeş’e son görev
Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan'ın mutlu günü
Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan'ın mutlu günü
Başkan Kılınç Mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Kılınç Mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor
HAK-İŞ'den Mavi Marmara şehitleri anlam programı
HAK-İŞ'den Mavi Marmara şehitleri anlam programı
Emre Yerli dualarla son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Emre Yerli dualarla son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için fidan diktiler - Videolu Haber
Kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için fidan diktiler - Videolu Haber
Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü - Videolu Haber
Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü - Videolu Haber
SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması düzenlendi
SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması düzenlendi
İHH Sudan’da cami inşa etti - Videolu Haber
İHH Sudan’da cami inşa etti - Videolu Haber
Yaralı bulunan dağ keçisi ile kartal koruma altına alındı
Yaralı bulunan dağ keçisi ile kartal koruma altına alındı
Minikler yangın eğitimi aldı
Minikler yangın eğitimi aldı
Çelikhan'da sokak hayvanları aşılama çalışması
Çelikhan'da sokak hayvanları aşılama çalışması
Nesli tükenme tehlikesinde olan akbaba doğaya salındı - Videolu Haber
Nesli tükenme tehlikesinde olan akbaba doğaya salındı - Videolu Haber
Başkan Çelik: Koyun keçi süt üretiminde yüzde 9,5 arttı
Başkan Çelik: Koyun keçi süt üretiminde yüzde 9,5 arttı
Kore Gazisi Ramazan Yurt’a son görev
Kore Gazisi Ramazan Yurt’a son görev
Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Hayvan dostu Adıyaman Belediyesi yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı
Hayvan dostu Adıyaman Belediyesi yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı
Başkan Kılınç, Asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Başkan Kılınç, Asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor
Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor
Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlere Yapılır?
Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlere Yapılır?
Konukoğlu: İşi bilmek tek başına yeterli olmuyor önemli olan iyi yönetmektir
Konukoğlu: İşi bilmek tek başına yeterli olmuyor önemli olan iyi yönetmektir
Başkan Kılınç: İhtiyaç duyulan yatırımları yapmaya devam edeceğiz
Başkan Kılınç: İhtiyaç duyulan yatırımları yapmaya devam edeceğiz
Çiftçilere 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı dağıtıldı - Videolu Haber
Çiftçilere 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı dağıtıldı - Videolu Haber
Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapıldı
Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapıldı
Adıyaman'da özel harekat polisi toprağa verildi - Videolu Haber
Adıyaman'da özel harekat polisi toprağa verildi - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim