Mavi Marmara’nın 12. yıldönümünde binler yürüdü - Videolu Haber

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan saldırının 12. yıldönümünde “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen yürüyüş, Fatih Camii’nden başladı ve Edirnekapı Şehitliği’nde son buldu.

İsrail zulmü bir kez daha dünyaya ilan edildi

Binlerce Filistin sevdalısı, güzergâh boyunca ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık tekbirler getiren katılımcılar, “Kahrolsun İsrail”, “Filistin’e selam, direnişe devam”, “Katil İsrail, Filistin’den defol”, “Mavi Marmara onurumuzdur” ve “Mescid’i Aksa yalnız değildir” sloganları attı. Yürüyüşte, Mavi Marmara şehitleri için dualar edildi.

Katılımcılar yürüyüşle tüm dünyaya İsrail zulmünü haykırdı.

“Kardeşlerimize selam gönderiyoruz”

Yürüyüşün varış noktası olan Edirnekapı Şehitliği’nde Ömer Talha Gölgesiz ve Elif Özatamer isimli çocuklar Mavi Marmara Şiirini okudu.

Sonrasında kürsüye gelen Genç İHH Başkanı Muhammed Cihad Çelik, “Kalbi ve zihni Mescid-i Aksa sevdasıyla dolu kıymetli kardeşlerimiz, hepiniz Mavi Marmara ve Mescid-i Aksa denildiğinde koşarak geldiniz. 12 yıl önce Mavi Marmara yola çıkarken meydanları gençler dolduruyordu, bugün de gençler dolduruyor. Gazze’deki, Kudüs’teki kardeşlerimize, yurtları işgal edilmiş kardeşlerimize selam gönderiyoruz.” dedi.

“Mavi Marmara’nın seferi bitmedi”

İsmail Heniyye telefon bağlantısıyla katılımcılara seslendi. Heniyye, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Mavi Marmara’da kardeşlerimiz, Gazze ablukasını yıkmak için yola çıktılar. Kardeşlerimiz, Mavi Marmara’da Kudüs için, Gazze için canlarını feda ettiler. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.

Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, 12 yıl önce vicdan sahibi insanların Gazze’ye yardım ulaştırmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Mavi Marmara’nın seferi asla bitmedi. Mavi Marmara yoluna devam ediyor. Adem aleyhisselam’dan bu yana hep zulmedenler oldu. Ama hiçbir zulüm devamlı olamadı. Emin olun ki, inşallah İsrail çok yakın bir zamanda tarihin çöplüğüne gömülecek.” ifadelerini kullandı.

“İsrail Mescid-i Aksa’ya saldırıyor”

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılar yaptığını belirten Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay ise, “Burada bulunma amacımız, İsrail’in bu coğrafyaya ait bir devlet olmadığını haykırmak ve gayrimeşru bir işgalci olduğunun altını kalın çizgilerle çizmektir. Biz Mavi Marmara’ya sahip çıkarken, bir ruha sahip çıkıyoruz. O ruh, haysiyeti ve şerefi temsil ediyor. O ruh öyle bir ruh ki, siyonizme ve emperyalizme karşı duruyor. Muhacir düşmanlığına, ırkçılığa da karşı duruyor. Mavi Marmara’ya sahip çıkarken, Suriye’nin, Irak’ın, Doğu Türkistan’ın da özgürlüğünü talep ediyoruz.” dedi.

“İsrail’le normalleşme olmaz”

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarının devam ettiğini ve Türkiye’nin İsrail’le normalleşme adımlarından vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım, “İsrail ile normalleşme asla olmaz. İsrail’le barış asla olmaz. İsrail’i sevmiyoruz. Siyonizmi sevmiyoruz. Bunu tüm dünyaya duyuruyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İbrahim Şahin Hocaefendi Mavi Marmara şehitleri, Filistin ve tüm Müslümanlar için dua etti.

Programın sonunda, Edirnekapı Şehitliği’nde medfun bulunan Mavi Marmara şehitleri Cevdet Kılıçlar ve Necdet Yıldırım’ın kabirleri ziyaret edildi, dualar okundu.

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