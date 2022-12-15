Marka Tescil Belgesi

Marka tescil belgesi bir firmanın yaptığı başvurunun onaylandığı ve markasının tüm telif haklarına sahip olduğunu belgeler. Bu belge içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılmalıdır. Yalpan başvurular detaylı bir şekilde incelenir ve onay alındığı takdirde bu belge başvuru sahibine verilir. İşletme sahipleri bir marka hakkında hak iddia edebilmek ve aynı zamanda bu markanın tüm haklarına sahip olmak istediklerinde kesinlikle bu belgeye sahip olmalıdırlar. Bu belgeye sahip olmayan kişiler markalarının haklarını üçüncü şahıslara kaptırabilir ve aynı zamanda bu gibi durumlarda yasal olarak bir hak iddia edemezler. Bu sebeple işletmeler sahip oldukları tüm markalar için yarı ayrı marka tescil belgesi sahibi olmalıdırlar.

Başvurularının onaylanması halinde ilgili markanın 10 yıl boyunca tamamen kendilerine ait olduğunu kanıtlamak isteyen tüm işletmeler için bu konuda başvuru yapabilirler. Değerlendirmeler ortalama olarak 8 ile 10 ay sürer. Bu süre içinde başvuru yapan işletme hakkında her türlü detay incelenir. Anı zamanda üçüncü şahıslardan itiraz gelip gelmeyeceği beklenir. Bu konuda da bir girişim olmaz ise o zaman başvurular onaylanır ve marka tescil belgesi başvuru sahibine verilir. Bu belge bir nevi o markanın tapusu niteliği taşır. Ancak 10 yılda bir yenilenmeleri gerekir. 10 yıl dolmasına 6 ay kala patent sahibine yenileme hakkı doğar. Bu süre içinde yenileme yapıldığı takdirde sonraki 10 yıl içinde o markanın tüm hakları patent sahiplerinde kalır.

Marka Tescil Belgesi Ne Anlama Gelir?

İşletmeler farklı alanlarda oluşturdukları markaların tüm haklarına sahip olmalıdırlar. Bu sayede başka kişiler o markanın ismini veya logosunu ticari amaçlı olarak kullanamazlar. Kullandıkları takdirde hem yasalara hem de patent sahibi olan kişilere karşı sorumlu olurlar. Bu durumda eğer işletmeler markanın tescil belgesine sahiplerse o zaman kanuni haklarını kullanarak haklarını arayabilirler. Marka tescil belgesi bu sebeple mutlaka zamanında alınmalı ve aynı zamanda yenileme dönemlerinde de kesinlikle geç kalınmamalıdır. Her türlü sektörde geçerli olan bu durum tüm markaların daha profesyonel ve aynı zamanda kanuni bir şekilde faaliyetlerine devam etmelerini sağlar.

Bir markanın üzerinde hak iddia edebilmek isteyen işletmeler için marka tescil belgesi almak kesin bir zorunluluktur. Alınan bu belge sayesinde en az 10 yıl boyunca o marka sadece o işletmeye ait olur. Başka kişilerin bu markanın ismini veya logosunu kullanmayı engellemenin en kolay yolu budur. Özellikle emek hırsızlığına maruz kalmak istemeyen işletmeler her zaman için marka tescil belgesi sahibi olmayı öncelik haline getirirler. Üzerinde firmanın ve markanın tüm bilgileri ile birlikte logosu de yer alan bu belge sadece Türk Patent ve Marka Kurumundan temin edilebilir. Marka tescil belgesi almak hakkında her türlü detay için yardım almak istediğinizde Destek Patent uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.