Mansur Yavaş, Turanlı'ya kirve oldu

Kahta Baraj kıyısındaki bir düğün salonunda düzenlenen sünnet düğününde davul zurna ile karşılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın oğlu Osman Nuri’nin sünnet düğününde kirve olarak Turanlı Ailesi’nin mutluluğuna ortak oldu.

Sünnet düğününe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kalabalık bir davetli topluluğunun katılığı düğünde türkü söyleyen Kahtalı Mıçe, misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.