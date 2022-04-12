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Malatya'da çiftçilere nohut tohumu dağıtımı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilen ‘Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi kapsamında Arguvan’da nohut dağıtım törenine katıldı.

12 Nisan 2022 Salı 10:56
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Malatya'da çiftçilere nohut tohumu dağıtımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Malatya’da üreticilere dağıtılan 402 bin kilogram arpa ve buğday dağıtımının gerçekleştirilmesinin ardından ‘Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Arguvan’da da 1.600 dekar araziye ekim yapılması için 20.500 kg nohut tohumu dağıtımı yapıldı.
Arguvan ilçesinde yapılan dağıtım töreninde bilgiler veren Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, “Arguvan arazilerinin birçoğu susuz. İnşallah Yoncalı Barajı yapıldıktan sonra bir kısmı sulamaya açılacak. Arguvan’da bitkisel üretim anlamında nadasa dayalı bir üretim şekli var. Proje kapsamında Doğanşehir’de fasulye, Arapgir’de fasulye, Kuluncak ve Arguvan’da da nohut dağıtımı yapıyoruz. Fasulyeleri sulu şartlarda nohutları da kuru şartlar için uygun gördük. Projemiz yüzde 75 destekli yüzde 25’de çiftçi katkılı bir proje. Projemizle birlikte Büyükşehir Belediyemizle birçok tarım projemizde paydaş olarak hareket ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız başımız her sıkıştığında yanımızda oluyor ve çiftçinin yanında olduğunu gösteriyor. Çiftçilerimizden üretmeye devam etmelerini istiyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Tohum dağıtımlarında en büyük amacın nadas alanlarının daraltılması olduğuna vurgu yapan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle ortak yürüttüğümüz projemizde en büyük amacımız nadas alanlarının daraltılması ve sonbahar itibariyle yağışların eksikliğiyle beraber ekilemeyen alanların arttırılması. Daha önce 16 bin dekar alanı ektik. Bu dönemde de Doğanşehir ilçemizde 9 ton fasulye, Kuluncak ilçemizde 11 ton nohut, Arapgir ilçemizde de 20 ton olmak üzere gerçekleştirdiğimiz tohum dağıtımı ile  ciddi manada nadas alanı daraltma uygulaması yapmaktayız. Çiftçilerimizi yapacakları üretimden dolayı tebrik ediyoruz. Projemizde hiçbir zaman kayısıya alternatif bir ürün aramıyoruz ancak Malatya bulunduğu coğrafya itibariyle birçok ürüne ev sahipliği yapacak potansiyele sahip. Meyvecilikte çok önemli bir alıç bölgesi, çok önemli bir badem ve ceviz bölgesi. Baklagillerin temel merkezi, özellikle Doğanşehir fasulyenin kadim üretilen alanlarından birisi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.
"Türkiye’nin en adaletli belediye başkanına teşekkür ediyorum"
Ziraat Odaları Bölge Başkanı Yunus Kılıç ise yaptığı selamlama konuşmasında, “Büyükşehir Belediye Başkanımız desteklemiş olduğu daha önce Yazıhan ilçemizde ve diğer ilçelerimizde buğday tohumu dağıtımının ardından bugün Arguvan’da nohut tohumlarının dağıtımı küresel ısınmayla birlikte oluşan gıda krizi dünyamızı sarsıyor. Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ‘Bundan sonra gıdaya hükmeden, dünyaya hükmeder’ diyor. Gıda çok önemli, bu manada üretimde çiftçiye destek olan Belediye Başkanlarımız olsun, Milletvekillerimiz olsun, Valilerimiz, Kaymakamlarımız olsun gerçekten insanların ihtiyacı olan gıda üretiminde herkes elini taşın altına koyması lazım. Bu projede emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyemizin çiftçimize olan hizmet ve tarıma yapmış olduğu yatırımlardan dolayı kamuoyu huzurunda Türkiye’nin en adaletli Belediye Başkanı siyasi ayrım yapmadan hizmet eden bir başkan olarak kendilerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. 
"1.600 dekarlık araziyi tarıma kazandırıyoruz"
Nadasa bırakılan alanların tarıma kazandırılacağını belirten Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü program sırasında yaptığı konuşmada, “Yüzde 25 çiftçi, yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı katkısıyla dağıtımı gerçekleştirilen yaklaşık 20 ton üzerinde nadas alanlarının yeşillenmesi projesi kapsamında tohum dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık nadas alanı olarak bulunan bin 600 dekarlık arazinin nohut ekimi ile inşallah tarıma kazandırılması amaçlanıyor. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu projede emeği geçen Tarım Orman Bakanlığımızın temsilcilerine, Büyükşehir Belediyemize ve değerli paydaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
"Büyükşehir olarak sadece tohum dağıtımıyla değil her anlamda çiftçimizleyiz"
Dünyanın içinden geçtiği durumun sıkıntılı bir süreç olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık, ekolojik dengenin bozulması ve bununla beraber üretim azlığı ve üretim kıtlığıyla dünya karşı karşıya. Önümüzdeki süreç gıda süreci olacak. Bu anlamda kendi kendine yeten ülkelerden bir tanesi olan ülkemiz, ekilebilir ve sulanabilir arazilerinin sulanması ve ekilebilmesi noktasında gerek hükümetimiz, gerek bakanlığımız gerekse yerelde bizler ve sivil paydaşlarımız bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hükümetimizin özellikle çiftçinin önünün açılması noktasında, çiftçilerimize verilen desteğin artırılması noktasında ve nadasa bırakılan toprakların verimli hale getirilerek ekilebilmesi anlamında yoğun bir çalışma ve gayreti var. Bu çalışma kapsamı içerisinde bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle, mülkü amirlerimiz ve bakanlıklarımızla ortaklaşa paydaş olduğumuz projeler var. Bu projelerden bir tanesi de Arguvan bölgesinin susuz ve kurak olması nedeniyle nohut ekiminin teşvik edilmesi noktasında nohut dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde 402 ton tohumun dağıtımını Malatya’da yaptık. Hakikaten bölgesel anlamda teşvik edici ve ekilmeyen toprakların ekilmesi noktasında bir taraftan Doğanşehir’de fasulye tohumu dağıtarak o bölgedeki çiftçilerimize fasulye yetiştiriciliğini teşvik ederken, Arguvan’da da nohut üreticilerimizle birlikte nadasa bırakılan toprakların verimli hale getirilmesi noktasında nohut tohumu dağıtımını yapıyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi olarak sadece tohum dağıtımı yaptığımız bir yardım değil aynı zamanda köylümüzün, vatandaşımızın ve ziraatla uğraşan çiftçilerimizin sulama sularının temin edilmesi noktasında göletler yapılması, kanallar açılması, kapalı sistemle boruların verilmesi ki 600 bin metre boru dağıtıldı. Hayvanlarımız için yaylalarda yalakların dağıtılması, yine hayvanlarımızın ve çiftçilerimizin kullanması anlamında yaylalarımıza artezyenlerin vurulması, fideler dağıtılması, yabani alıçların aşılanması noktasında Büyükşehir Belediyemiz çok geniş anlamda Tarım ve Orman Bakanlığımız, ilde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve ilçelerde kaymakamlarımızla birlikte ve şube müdürlerimizle yoğun bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Malatya’nın 12 bin 313 km2 alanda belediye kendi rutin hizmetlerinin aynı zamanda sosyal içerikli, kültürel içerikli, üretim amaçlı hizmetleri de ilgili paydaşlarla birlikte yürütmekte ve yürütmeye devam edeceğiz. Arguvan bizim aynı zamanda tahıl ambarımızdır. Malatya’nın tahıl ambarıdır. Özellikle Şotik bölgesinde yapılan baraj bitirildiği takdirde kanallarla birlikte Arguvan ovası daha bereketli bir hale gelecek” diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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