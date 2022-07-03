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Malatya Kayısı Festivaline hazırlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali öncesi fikir alışverişinde bulunmak, her kesim ve kesitten geniş katılımın sağlanması amacıyla istişare toplantılarına devam ediyor.

03 Temmuz 2022 Pazar 16:54
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Malatya Kayısı Festivaline hazırlanıyor

Malatya genelindeki mahalle muhtarlarının katılımı ile MASKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Başkan Gürkan, “Kayısı Festivalimizin bu yıl 25’incisini kutlayacağız.  Kayısı festivalinin tarihçesine baktığımız zaman 1973 yılında kayısı şenlikleri başlamış daha sonra 1980 ihtilali ile ara verilmiş daha sonra tekrar başlamış ve akabinde yine ara verilmiş. Pandemi döneminden dolayı yapamadık. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl kayısı festivalini hep birlikte yapacağız. Amacımız Malatya’yı her yönüyle tanıtmak ve tanıtabilmek. Bu tanıtımı yaparken Malatya’daki birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel fotoğrafını hem Malatya’ya hem de Türkiye’ye sunabilmektir. Muhtarlarımız demokratik yönden seçilmiş kişilerdir. Sizler mahallelerinizde isimlerinizle seçiliyorsunuz. Seçilmişlerin en kıymetlisi en değerlisi muhtarlardır. Muhtarları tarif ederken demokrasi bir nehirse o nehri besleyen kaynaklara muhtarlık müessesi diyoruz. Yerel Yöneticiler olarak sizlerle gerek kamusal alanlardaki iş ve işlevlerin yürütülmesinde gerek yerel yönetim anlamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde birlikte hareket ediyoruz. İnsanın yaşadığı toplum ve topraklara karşı görevleri vardır. Bir toplumda yaşıyorsak bu topluma karşı bizim vebali sorumluluğumuz var bunu da yerine getirmemiz lazım. 
21 Temmuzda büyük bir kortej yapalım bu kortej Türkiye’de ses getirecek bir kortej olsun. Her görüşten her düşünceden her inançtan insanlar olsun. Söz konusu Malatya’ysa gerisi teferruattır. Bu korteje ailelerinizle, komşularınızla birlikte gelelim. Fuarda stantlar kuracağız. Şehrimizi bir bayram yerine çevirip şenliklerle anılan bir şehir hüviyetine kavuşturacağız. Şehri sahiplenirsek şehir yükselir. Aksi halde şehir geriye ricat eder. Sizlere büyük görevler düşmekte. Tarihi bir görev yapıyoruz. Bu tarihi görevimiz sadece Malatya açısından değil Türkiye açısından da bir ışık olacak. Bu birlikteliğiniz bu kaynaşma bu dayanışma temayüz ettiği takdirde şehir farklı bir hüviyete dönüşecek. Yaptığımız işe kendimiz inanmazsak başarılı olma şansımız yoktur. İnanan insan güçlüdür. Cesaret insanı zafere korkaklık ise ölüme götürür. Biz cesaretli olacağız” dedi.  
Başkan Gürkan konuşmasının sonunda muhtarlardan gelen görüş ve önerileri de dinledi.

 

Kaynak: PHA
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