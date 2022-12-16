Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
5.188,82
ALTIN
1.067,19
DOLAR
18,66
STERLİN
22,79
EURO
19,90

Lizay Tektaş Yüzük İhtişamı

Özge Özkan
Özge Özkan
16 Aralık 2022 Cuma 00:11
4 Okunma
Lizay Tektaş Yüzük İhtişamı

Lizay Tektaş Yüzük İhtişamı

 Pırlantaların başrolde olduğu aşkınızın en güzel masalı tektaş yüzük modelleri, Lizay Pırlanta imzasıyla fark yaratıyor. Aşkın ve bağlılığın simgesi olan tektaşlarımız, kadınların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Parmaklarınızda sevginizin işareti gibi parlayan tektaş yüzük çeşitlerimiz, en az sizin kadar eşsiz ve sınırsız. Birbirinden özel modellerin yer aldığı tektaş yüzük koleksiyonumuzu beğeneceğinize eminiz. Her kadın özeldir ve kendisi gibi özel bir yüzük takmak ister. Bu nedenle her kadın, kendine has bir tektaş stili tercih eder. Kadının eşsiz karakterinden ilham alan özel tasarımıyla klasikten moderne uzanan çizgilere sahip çeşitli yüzük modellerimiz, aradığınızı parmaklarınıza getiriyor.

 Aşkın, zarifliğin, sonsuzluğun, sadakat bağının ve saygının sembolü olan pırlantalar, geleneksel tektaş yüzük serisine muhteşem bir ektir. Tektaş yüzük koleksiyonu, sevdiklerinizi özel hissettirmek için pırlantadan ilham alıyor. Özel günlerin olmazsa olmazı olan tektaş pırlanta mükemmelliği, pırlantanın göz kamaştıran yapısını geleneksel yüzük konseptiyle bütünleştiren koleksiyonlarımızda öne çıkıyor. Evlilik yıldönümleri ve evlilik teklifleri gibi özel anları anlamlandıran özel tasarımlarla üretilmiş yüzüklerimiz, dünyanın en özel pırlantalarından tasarlanarak aşkınıza sonsuzluğu yaşatıyor.

 Taş karat ağırlığı, ayar şekli, tırnak kalınlık oranı gibi seçenekler tektaş yüzük için en önemli kriterlerimiz ve fiyatlarımızı belirlemektedir. Tarzınızı göz önünde bulundurarak parmak şeklinize en uygun modeli tasarımlarımız arasından kolayca seçebilirsiniz. Klasik tasarımdan hoşlanıyorsanız ölçülü bir tasarım, savurganlıktan hoşlanıyorsanız iri taşlı, modern çizgilerden hoşlanıyorsanız dinamik bir tasarım, ışıltıdan hoşlanıyorsanız sizi parlatacak bir model seçimi yapabilirsiniz.

Tektaş Yüzük Seçimi

 Tektaş pırlanta yüzük seçiminde, pırlanta tasarımının şekline özen gösterebilirsiniz. Zira bilinenin aksine, tektaş yüzükler çok çeşitli tasarımlara sahiptir. Sevdiğiniz kişinin tarzına uygun bir yüzük seçiminde bulunabilirsiniz. Tektaş yüzük seçerken dikkatli olmanız gereken en mühim şey ise satın aldığınız tektaşın sertifikalı ve garantili olmasıdır. Bir pırlantanın saflık ve bütünlük sertifikası, tektaş pırlanta yüzük için ömür boyu kimlik sağlar. Sertifika, ömür boyu size eşlik eden, dünya çapında geçerliliği olan bir tektaş pırlanta kimliğidir ve bu sertifikalar bir yüzüğün özellikleri hakkında da bilgi verir. Pırlantaların mükemmelliğini ve ihtişamını yakalamak için önemli tasarımcılarımız tarafından tasarlanan tektaş pırlantalarımız, çeşitli karat özellikleri ve modelleriyle sizlere farklı alternatifler sunmaktadır. Göz alıcı çeşitleriyle her tarza uygun bir yüzük modelimiz bulunmaktadır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marka Tescil Belgesi
Marka Tescil Belgesi
Kuzey Çevreyolunda çalışmalar hız kazandı
Kuzey Çevreyolunda çalışmalar hız kazandı
Çelebi: Türkiye’nin 100. yılı enerjide zirve yılı olacak
Çelebi: Türkiye’nin 100. yılı enerjide zirve yılı olacak
KESK üyelerinden çocuk istismarına tepki - Videolu Haber
KESK üyelerinden çocuk istismarına tepki - Videolu Haber
Vali Çuhadar, sahada vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ediyor
Vali Çuhadar, sahada vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ediyor
Başkan Turanlı: Marketlerdeki denetimlerimiz aralıksız devam ediyor
Başkan Turanlı: Marketlerdeki denetimlerimiz aralıksız devam ediyor
ATSO'dan 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı
ATSO'dan 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı
Klever Coin (KLV) Nedir? | Parafesor.net
Klever Coin (KLV) Nedir? | Parafesor.net
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Yerli üretim, küçük aile işletmeleriyle birlikte daha çok desteklenmeli
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Yerli üretim, küçük aile işletmeleriyle birlikte daha çok desteklenmeli
'Zamanın Farkında Olmak' konulu sohbetle öğrenciler bir araya geldi
'Zamanın Farkında Olmak' konulu sohbetle öğrenciler bir araya geldi
Adıyaman'da bir ayda 14 bin 806 kişi uçtu
Adıyaman'da bir ayda 14 bin 806 kişi uçtu
Doğu Türkistan için Müslüman ülkelere çağrı - Videolu Haber
Doğu Türkistan için Müslüman ülkelere çağrı - Videolu Haber
Adıyaman'da 5 Kur'an kursunun açılışı yapıldı
Adıyaman'da 5 Kur'an kursunun açılışı yapıldı
Kahta Belediyesi'nin Sosyal Yardım Kartı ile desteği sürüyor
Kahta Belediyesi'nin Sosyal Yardım Kartı ile desteği sürüyor
Kahta Belediyesi Sosyal Yardım Kartı ile destek sürüyor
Kahta Belediyesi Sosyal Yardım Kartı ile destek sürüyor
Başkan İnan'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Başkan İnan'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Adıyaman’da kış tedbirleri ele alındı
Adıyaman’da kış tedbirleri ele alındı
Zabıtadan denetim, çürümüş 22 ton soğan imha edildi - Videolu Haber
Zabıtadan denetim, çürümüş 22 ton soğan imha edildi - Videolu Haber
Çelik'in ilçe ziyaretleri devam ediyor
Çelik'in ilçe ziyaretleri devam ediyor
Başkan Kılınç'tan temizlik personellerine moral ziyareti
Başkan Kılınç'tan temizlik personellerine moral ziyareti
Zabıta ekiplerinden market denetimi
Zabıta ekiplerinden market denetimi
Vali Çuhadar: Bizim yönetim anlayışımız da 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' düşüncesi vardır
Vali Çuhadar: Bizim yönetim anlayışımız da 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' düşüncesi vardır
Güvercinler esnafların yolunu gözlüyor - Videolu Haber
Güvercinler esnafların yolunu gözlüyor - Videolu Haber
Başkan Kılınç’tan, kadın meclis üyelerine çiçek - Videolu Haber
Başkan Kılınç’tan, kadın meclis üyelerine çiçek - Videolu Haber
Türkiye’den Pakistan’a büyük destek - Videolu Haber
Türkiye’den Pakistan’a büyük destek - Videolu Haber
Sanal Gerçeklik Dünyasına Adım: Metaverse!
Sanal Gerçeklik Dünyasına Adım: Metaverse!
Başarılı polisler ödüllendirildi
Başarılı polisler ödüllendirildi
Başkan Kılınç, Pazar esnafını ziyaret etti
Başkan Kılınç, Pazar esnafını ziyaret etti
Bayraktar: Tarım arazilerini korumalıyız
Bayraktar: Tarım arazilerini korumalıyız
Başkan Kılınç: Önemli olan yüreklerin güzelliğidir
Başkan Kılınç: Önemli olan yüreklerin güzelliğidir

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim