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Liposuction Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Özge Özkan
Özge Özkan
16 Aralık 2022 Cuma 23:04
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Liposuction Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Liposuction Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

İnsanlar; sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve genetik faktörler dolayısıyla kilo alırlar. Alınan kiloların diyet ve egzersiz ile verilmesi hedeflenir. Fakat, bazı insanların vücutlarının farklı bölgelerinde diyet ve egzersize karşı koyan dirençli yağ kitlelerine rastlanır. Bilhassa obezite gibi problemlere sahip olan ancak bölgesel zayıflama seçenekleri ile zayıflayamayan kişilerin imdadına liposuction yetişir.

Liposuction Nedir?

Liposuction; hali hazırdaki fazla yağ dokusunun uzaklaştırılması ve vücuda çok daha iyi bir şekil kazandırılması adına gerçekleştirilen bir cerrahi operasyondur. Yağ aldırma olarak da bilinir. Verimli olmasından dolayı yıllardan bu yana tercih edilir. Bilhassa karın, bel, diz, basen ve kalça gibi inatçı yağlanmaların olduğu bölgeler için birebirdir.

Liposuction; detaylı bir operasyon olarak tanımlanabilir. Her şeyden önce, yağ dokularının birtakım yöntemler ile daha akışkan hale getirilmesi söz konusudur. Ardından, yağ dokuları; 1-2 mm’lik kesiler içerisinden vakumlanır. Bir başka deyişle, bölgeden uzaklaştırılır. Söz konusu işlem sırasında 2-3 mm çapındaki ince ve uzun kanüllerden yardım alınır.

Liposuction Kimler İçin Uygundur?

Liposuction; cerrahi bir operasyondur. Bu yüzden, tıpkı diğer cerrahi operasyonlar öncesinde olduğu gibi gerçekleştirilmesi adına uzman doktor görünüşüne başvurulmalıdır. Bunun yanı sıra, liposuction’ın ne olduğu anlaşılmalıdır. Diyet veya egzersiz gibi zayıflama yöntemi değildir. Bölgesel incelmeyi sağlar. Bunun yanı sıra, daha iyi bir vücut şekli elde edilmesini mümkün kılar. Bu noktada, bölgesel dirençli yağlanmalardan ziyade farklı bir kilo problemine sahip olanlar için en uygun seçeneğin liposuction olmadığını ifade etmeliyiz. Bu tür kişiler; kilo vermek adına ilk olarak diyet ve egzersiz seçeneğine başvurmalıdırlar. Ancak, diyet ile ortadan kaldırılamayan kilo fazlalıkları söz konusu olduğunda liposuction tercih edilebilir.

Liposuction; kağıt üzerinde herkes için uygun bir operasyon olabilir. Fakat, yine de sistematik bir sağlık problemi olan kişilere tavsiye edilmez. Bunun yanı sıra, hamile ve yeni doğum yapmış kadınlar için de uygun değildir. Bilhassa şeker ve kalp hastalığından muzdarip olanlar; liposuction öncesinde detaylı sağlık testlerinden geçmelidirler. Risk faktörleri belirlenmelidir. Bunun yanı sıra, ilerleyen yaşlardaki insanlar da deri elastikiyeti sorunu nedeniyle liposuction seçeneğinden yararlanamayabilirler.

Liposuction Sonrasında Ne Kadar Sürede İyileşmek Mümkündür?

Liposuction; ciddi bir operasyondur. Hasta; cerrahi bir operasyon geçirdiğinin farkında olmalıdır. Doktorun tavsiyelerini dinlemelidir. Özel olarak üretilmiş korseler kullanılmalıdır. Korseler; yağ dokusunun miktarına ve kişinin özelliklerine göre dört ila sekiz hafta arası değişen sürelerde kullanılabilir.

Liposuction ertesinde birtakım ödem ve morluklara da rastlanır. Fakat, bu tür durumlar; cerrahi operasyonların yaygın bir sonucudur. Bir süre sonra ortadan kalkmalarına rastlanır. Liposuction operasyonundan bir hafta sonra hastanın dikişleri alınır. Hasta; bir ila üç hafta arası bir süre dinlendikten sonra hayatına kaldığı yerden devam eder. Diyet ve egzersiz yapmadığı takdirde yeniden kilo alabilir.

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