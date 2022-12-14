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Kuzey Çevreyolunda çalışmalar hız kazandı

Adıyaman Kuzey Çevreyolunun Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi'ni birbirine bağlayacak olan kısmında devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yolda asfalt serimi öncesi menfez döşeme çalışmalarına başlandığını dile getirdi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:43
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Kuzey Çevreyolunda çalışmalar hız kazandı

Adıyaman Belediyesi tarafından Kuzey Çevreyolunun Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi kısmındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında sorumlulardan bilgi alan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yolu en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi. Yolda asfalt serimi öncesi menfez döşeme çalışmalarına başlandığını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Adıyaman'ımız yeni yollar ve yeni yatırımlarla çok daha güzel oluyor" dedi.
Vatandaşlar ise Kuzey Çevreyolu'nun şehre kazandırılması durumunda Adıyaman'da ulaşım ağının daha da zenginleşeceğini belirterek, Başkan Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 14.12.2022 16:32
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