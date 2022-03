Kursiyerlerin ürettiği kıyafetler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Videolu Haber

MERCEK’te başlatılan dikiş kursunda ilk modül olarak 6-12 yaş arası çocuklar için pijama ve tişörtler üretiliyor. Burada dikilecek olan kıyafetler, Büyükşehir Belediyesi’nin Kıyafet Evi’ne teslim edilerek, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

“Meslek edinmek isteyen herkesin bu hizmetten faydalanmasını isterim”

Dikiş kursunun eğitmenliğini yapan Besire Ballıkaya Nehir, kurs hakkında bilgi vererek, “Beklediğimin çok üstünde bir yer. Bu fırsattan herkesin faydalanmasını isterim. Burada bütün hizmetler sunulmuş. Meslek edinmek isteyen herkesin bu hizmetten faydalanmasını isterim. Her şey en iyi şekilde düşünülmüş. Gelen arkadaşlarımız da görünce motivasyonları arttı. Daha çok çalışma isteği oldu. Makinalar çok teknik olduğu için performans daha iyi oluyor. Performansta çok daha hızlı ilerledik. Çünkü hizmet çok güzel. Biz de daha keyifli çalışıyoruz” dedi.

İlk modül olarak 6-12 yaş arası çocuk grubu için kıyafet ürettiklerini söyleyen Nehir, “Şu anda 13 kursiyer var. Talepler var ama 13’ten fazlasını alamayız. 2’nci modülde kısmetse yeni ekiple de çalışırız. Şu an başlangıçta zaten kumaşlar sunulmuş. Çocuk pijaması ve tişörtü üzerine çalışıyoruz. Kursiyerlerin performanslarından çok memnunum. Beklediğimin çok üstünde performans gösteriyorlar. Çünkü teknik malzemeler iyi olunca performans da daha çabuk ilerliyor. Burada üretilen kıyafetler Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kıyafet Evi’nde ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak” ifadelerine yer verdi.

"İleride mahallemde küçük bir yer açmak istiyorum"

Kursiyerlerden Müzeyyen Güngör, dikiş konusunda biraz deneyim sahibi olduğunu belirterek, “Biraz deneyimim var ama bir belge edinmek istiyorum bu işi ilerletmek için. Mahallemde küçük bir yer açmak istiyorum ileride. O yüzden buraya başvurdum. Özellikle makinalardan çok memnunuz, bize tanınan imkanlardan, malzemenin oluşundan. Teşekkür ederiz. Çok güzel ablalarımız oldu, arkadaşlıklarımız oldu. Hocamız çok iyi” diye konuştu.

"Olanaklar süper"

Daha önce hiçbir kursa gitmediğini söyleyen Meliha Sert, “İlk defa böyle bir kursa başvurdum. Ben devamlı Vahap Seçer’i takipteyim. İnternetten görünce başvurdum. Sağ olsunlar beni de çağırdılar. Yaşım 60 ama işim de bitmedi. Çok güzel de dikiyorum. Hocamızdan çok memnunum. Arkadaşları da çok sevdim. Vahap Seçer’in bize böyle bir imkan sunmasına da çok sevindim. Olanaklar süper. Her imkanları güzel yani” dedi.

"Gençlerimizin yeni bir meslek sahibi olabilmeleri için çok güzel olanaklar hazırlanmış”

Behiye İlgazi ise dikiş dikmeyi çok sevdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ev hanımıyım. Evde kendim yapıyordum bu işi ama teknik olarak bilmediğim için sevgili hocamız Besire Hanım’ın sayesinde Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir kursunun açıldığını duyunca katılmak istedim. Ben de bu eğitime dahil olmak istedim. Şu an çok mutluyum. Büyükşehir Belediyesi’ne de bu iş için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gençlerimizin yeni bir meslek sahibi olabilmeleri için çok güzel olanaklar hazırlanmış. Makine, teçhizat her şey çok iyi. Fizibilitesi çok uygun. Herkese tavsiye ediyorum.”

Ürettikleri pijama ve tişörtlerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak olmasından dolayı büyük keyif duyduğunu da sözlerine ekleyen İlgazi, “Zaten şimdi küçük küçük başladık çocuklar için. Birçok kumaşımız var, inşallah hazırlarız. Çocuklarımızı da sevindiririz. Ben böyle bir şey yaptığıma seviniyorum. Böylelikle hem dikişi öğrenmiş olacağız hem de çocuklarımızı sevindireceğiz” dedi.

