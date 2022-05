Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapıldı

Tam 17 yıldan bu yana her yıl iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Küresel Isınma Kurultayı’nda ‘’Daha İyi Yaşanabilir Kentler İçin Geri Dönüşüm Olmazsa Olmaz’’ mottosu masaya yatırıldı ve tartışıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan etkinlik ilk kez yapılan We- Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı kapsamında İZFAŞ’ta 12 Mayıs 2022 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Küresel Isınma Kurultay Komitesi tarafında düzenlenen, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ve Toyota sponsorluğunda yapılan etkinliğe her yıl olduğu gibi Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER), Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu tam destek veriyor.

Yaşadığımız dünyanın aynı zamanda gelecek kuşaklara ait olduğu bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Küresel Isınma Kurultayı Komite Başkanı ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Celal Toprak’ın yönetiminde gerçekleşen etkinlikte, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım ve Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis online katılarak birer konuşma yaptı.

İZFAŞ’taki fuaye alanında gerçekleştirilen ‘Geri Dönüşüme Medyanın Bakışı’ adlı ilk oturumun moderatörlüğünü İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe yaparken, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Recep Erçin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru konuşmacı olarak yer aldı.

Yine aynı alanda yapılan ‘Geri Dönüşüme İş Dünyasının Bakışı’ adlı ikinci oturumun moderatörlüğünü çevre yazarı ve gazeteci Ahmet Aydın Akansu üstlendi. İkinci bölümdeki oturumda sivil toplum önderleri ve iş insanları söz aldı. Küçük Ev Aletleri Sanayicileri Derneği Başkanı Senur Akın Biçer, İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Saygın Can Oğuz, Biotrend Enerji İzmir Harmandalı Tesis Müdürü Burak Şahin, TÜDAM Başkanı Vedat Kılıç geri dönüşüm konusunda görüş ve önerilerini konuklara anlattı.

Kurultayın final bölümünde ise ‘Geri Dönüşüm Neden Önemli? sorusu masaya yatırıldı. Küresel Isınma Kurultayı Komite Başkanı Celal Toprak moderatörlüğündeki forumda Toyota Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Selim Okutur, Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Çeşmeliler, Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, Hamburger Recycling Turkey Atık Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Tunç Akbulut ve TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclis Üyesi birer konuşma yaptı. Aynı zamanda salondaki katılımcılarda söz alarak geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda ise iklim krizi ile mücadele eden Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın’a ve çeşitli kişi ve kurumlara da teşekkür plaketi sunuldu.