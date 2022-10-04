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Kuran kursu öğrencilerinden Müftü Taştan’a ziyaret

Adıyaman'da, Mehmet Kırçalı Kız Kur’an Kursu Öğreticisi Nazlı Pekdaş Yıldırım ve öğrenciler İl Müftüsü Mehmet Taştan’ı ziyaret etti.

04 Ekim 2022 Salı 12:08
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Kuran kursu öğrencilerinden Müftü Taştan’a ziyaret

Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Mehmet Kırçalı Kız Kur’an Kursu Öğreticisi Nazlı Pekdaş Yıldırım ve öğrencileri İl Müftümüz Mehmet Taştan ziyaret etti.
Ziyaretten memnun olduğunu dile getiren  İl Müftüsü Mehmet Taştan,"Kuran kurslarımızda görev yapan öğreticilerimize ve öğrencilerimize bu güzel ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Mehmet Kırçalı Kız Kur’an Kursu Öğreticisi Nazlı Pekdaş İl Müftüsü Mehmet Taştan ve müftülük çalışanlarına hediyeler taktim etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 04.10.2022 12:12
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