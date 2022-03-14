Köşe koltuk takımı oldukça rahat ve popüler olan modellerdir. L formu sayesinde istediğiniz alana konumlandırarak alandan tasarruf sağlayabilirsiniz. İnegöl Store estetik ve modern tasarımlarıyla evinizi daha şık hale getirmektedir. Kaliteli malzemelerden yapılan ürünleri ile de uzun ömürlü kullanım sağlamaktadır. Her zevke ve her bütçeye hitap eden tasarımlarıyla müşterilerini mutlu eden firma, garantili ürünleriyle de müşterilerini memnun etmektedir. 24 ay garantili ürünleri ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, iptal ve değişim seçenekleriyle yanınıza olmaktadır. Tecrübe ve deneyimleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarını gideren İnegöl Store, 200’e yakın model çeşidiyle de aradığınızı bulmanızda yardımcı olmaktadır.

İstediğiniz renk, boyut ve deseni İnegöl Store’de bulmanız mümkün. Sizin için sunduğu bazı köşe koltuk takımı seçenekleri şunlardır:

Klasik köşe koltuk takımı modelleri

Modern köşe koltuk takımı modelleri

Premium köşe koltuk takımı modelleri

Retro köşe koltuk takımı modelleri

Avangard köşe koltuk takımı modelleri

Ürünlerin şıklığı ve modernliğinin yanında sağlamlığı ve kalitesini de önemseyen firma ihtiyaçlarınıza uygun ürünler sunmaktadır. Satın almış olduğunuz köşe koltuk takımları kargo işlemi yapılmadan önce bazı testlerden geçirilip kontrol edilmektedir. Testi geçen ürünler zarar gelmeyecek şekilde sarılıp zarar gelmeyecek şekilde tüm önlemler alınarak istediğiniz adrese teslim edilmektedir. İstediğiniz yerden köşe koltuk takımı satın alabilirsiniz. Firma sadece Türkiye’ye değil, Dünya’nın her ülkesine ve şehrine de profesyonel şekilde hizmet etmektedir.

22 Köşe Koltuk Takımı

22 köşe koltuk takımı modelleri ile müşterilerini memnun eden İnegöl Store sizler için pek çok hizmet seçeneği sunmaktadır. Sunduğu hizmet seçenekleri şunlardır:

Özel tasarım mobilya hizmeti sunarak tarzınızı yansıtmanızı sağlar.

24 ay garantili ürünleri ile müşteri haklarını korur.

İptal ve değişim seçenekleri ile de müşterilerine yardımcı olur.

Tecrübeli ve deneyimli çalışma arkadaşları ile müşterilerine kaliteli hizmet verir.

Dünya’nın her yerine teslimat yapar.

Türkiye’nin her yerine ücretsiz kurulum ve teslimat hizmeti sunar.

Hızlı ve güvenilir şekilde hizmet verir.

A sınıf malzemeden ürünleri ile uzun ömürlü kullanım sunar.

Uygun fiyatları ile müşterilerine destek olur.

Ekip kadrosu her zaman çözüm odaklı çalışır.

Bunlar gibi daha pek çok hizmeti bir arada sunan İnegöl Store müşterilerinin memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır. Müşterilerinin hizmetlerinden %100 memnun kalması için çok çalışmaktadırlar. Modayı yakından takip ederek her zaman son çıkan modelleri müşterilerine sunmaktadırlar. Köşe koltuk takımı modelleri arasında aradığını bulamayan müşterileri için özel tasarım hizmeti sunarak, istediği renkte, boyutta ve modelde ürün sunar. Bu sayede kimsede olmayan ve tarzınızı yansıtan mobilyalara sahip olursunuz.

İnegöl Koltuk Takımı

İnegöl koltuk takımı arayanlar için geniş ürün yelpazesi sunan İnegöl Store, uygun fiyatları ile de müşterilerini mutlu etmektedir. Uzun zamandır aradığınız ihtiyacınıza ve zevkinize uygun koltuk takımı tasarımlarını bulmanız artık çok kolay. İnegöl Store internet sitesine girerek tüm koltuk takımı modellerini bir arada görebilirsiniz. Hizmetleri hakkında daha iyi bilgi almak ve aklınıza takılan soruların cevaplanmasını isterseniz, dilediğiniz zaman telefon numaralarını arayabilir veya İnegöl ve İstanbul’da çalışmalarını sürdüren mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Mağazalarını ziyaret eden müşterilerini güzel şekilde ağırlayarak, ürünleri hakkında detaylı bilgi veren firma, uygun fiyatlı ve çok avantajlı kampanyalarıyla tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Hizmetlerinden memnun kalmanız için her zaman ellerinden geleni yapacaklarına emin olabilirsiniz.