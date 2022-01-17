Kore Gazisi Mahmut Uçan son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Mahmut Uçan için Kahta ilçesinde düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar halkı katıldı.

6 erkek, 2 kız olan 8 çocuk babası Kore Gazisi Mahmut Uçan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Veysel Karani Camisine getirildi.

Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Mahmut Uçan’ın yakınları ve vatandaşlardan helallik alınarak cenazesi Kahta ilçe merkezindeki Musa Peygamber mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreni sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Kore Gazisi Mahmut Uçan’ın tabutunun üzerindeki Türk Bayrağı ile fotoğrafını oğulları Bekir ve Bedir Uçar’a takdim ederek, acılı aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Öte yandan Kore Gazisi Mahmut Uçan’ın hayatını kaybetmesi ile birlikte Adıyaman’da hayatta kalan 4 Kore Gazisinin kaldığı öğrenildi.