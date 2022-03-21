Kızılay, Kahta’da 511 aileye gıda ve nakdi yardımı yaptı

Yardım organizasyonunun birlik ve gönüllülük işi olduğunu ifade eden Kızılay Kahta Şube Başkanı Mehmet Tevfik Sivil, yaptığı açıklamada,"Kızılay Kahta Şubesi olarak birlik içerisindeki görevimizi gönüllü olarak yerine getirmekteyiz. Gayemiz hiç kimseyi ayırt etmeden yardıma muhtaçlara yardım etmek ve bir daha yardıma muhtaç olmaması için rehberlik etmektir. Bunun yanında mazlumlara yardım eli uzatmak isteyen tüm bağışçılarımız ile yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi görmek bir diğer gayemizdir. Bu çerçevede genel merkezimiz tarafından Kahta’da dağıtılmak üzere gönderilen yardım kolilerini ve nakdi yardımlarımızı dağıtmaya devam ediyoruz. Şubat ve Mart aylarında 416 aileye 3 kilogram kavurma ve 95 aileye de 300 TL’lik nakdi yardım olmak üzere toplamda 511 aileye yardım yapıldı. Malumunuz önümüzdeki ay Ramazan Ayı’dır. Ramazan Ayı’nda da gıda, giyim ve nakdi yardımlarımız devam edecektir" dedi.

Yapılan yardımların bağışçılar sayesinde olduğunun önemine de dikkat çeken Başkan Sivil, "Ülkemiz başta olmak üzere dünyanın her tarafına Kızılay tarafından yapılan yardımlar tabi ki bağışçılarımız sayesinde olmaktadır. Özellikle hayati önem taşıyan kan bağışı organizasyonlarına vatandaşlarımızın daha da duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Kızılay’a bağışladığımız bir ünite kan ülkemizin herhangi bir bölgesinde kan bekleyen bir hastamıza hayat vermektedir. Bir insanın canına can vermek, ona hayat vermek de en büyük sevaplardan biridir. Bu çerçevede bugüne kadar bağışta bulunmuş ve bundan sonra da bağışta bulunacak olan tüm vatandaşlarımıza Kızılay Kahta Şubesi adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.