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Kiralık Villa Ekonomik mi?

Villa tatili son dönemin en popüler tatil trendleri içinde yer alıyor. Otel yerine villa tercih edenler, jakuzili ve havuzlu özellikler sunan harika tatil villalarının tadını çıkarıyor. Bununla birlikte, villa tatiliyle ilgili en çok merak edilen konuların başında, kiralık villaların uygun olup olmadığı sorusu geliyor. Kiralık villada tatil yapmak ekonomik mi sorusunu, villa kiralama platformu hellovillam kurucusu Sercan Korkuç yanıtladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
14 Mart 2022 Pazartesi 13:54
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Kiralık Villa Ekonomik mi?

Villa tatili son dönemin en popüler tatil trendleri içinde yer alıyor. Otel yerine villa tercih edenler, jakuzili ve havuzlu özellikler sunan harika tatil villalarının tadını çıkarıyor. Bununla birlikte, villa tatiliyle ilgili en çok merak edilen konuların başında, kiralık villaların uygun olup olmadığı sorusu geliyor. Kiralık villada tatil yapmak ekonomik mi sorusunu, villa kiralama platformu hellovillam kurucusu Sercan Korkuç yanıtladı.

Geniş Aileler ve Arkadaş Grupları İçin Villa Tatili

Kiralık villada tatil yapmanın ekonomik olup olmadığıyla ilgili olarak, Hellovillam kurucusu özellikle kalabalık gruplar için villa tatilinin avantajlı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

Tatil için villa ve diğer seçenekler arasında kalıyorsanız, villaların ödeyeceğiniz paraya göre en iyi deneyimi sunacağını söyleyebilirim. Bununla birlikte, özellikle kalabalık aileler, arkadaş grupları için tatil villaları açık ara ekonomik. Bahçeli ve havuzlu tripleks bir tatil villasında, villa tipine göre de değişmek üzere 7-8 kişiye kadar konaklama şansı oluyor. Normalde iyi standartlara sahip bir otelde 7-8 kişinin kalmasının maliyeti çok daha yüksek. Üstelik villa tatilinde yüzlerce insanla aynı alanları paylaşmıyor, size özel bir yaşam alanında keyifle vakit geçiriyorsunuz. Bu nedenlerden ötürü villa kiralama kesinlikle ekonomik.

Herkes İçin En Avantajlı Tatil

Tatil için günlük villa kiralama ya da haftalık villa tatili planı yapmayı düşünenlerin merak ettiği konulardan biri, villa tatilinin fiyatlarının ne derece ekonomik olduğu. Korkuç bu konuyla ilgili olarak, “Herkes için en avantajlı tatil bize göre villa tatili. Ucuz kiralık villaları bulmak çok kolay ve her bölgede aradığınızı sunan lüks, bahçeli ve doğa içinde villalar var. Ege’de, Akdeniz’de, Marmara ve Karadeniz’de bulunan denize sıfır yazlık villalar bütçeyi zorlamıyor. Otele, pansiyona göre uygun olan villa tatili, hem 2 kişilik planlarda hem de kalabalık gruplarda en iyi deneyimi yaşamanızı sağlıyor.” dedi.

En Ucuz Kiralık Villa Nasıl Bulunur?

Villada tatil yapmak isteyenler içinde, bütçesine uygun ekonomik bir plan yapmayı düşünenlerin merak ettiği konuların başında ucuz kiralık villa bulma konusu geliyor. Hellovillam kurucusu Korkuç, uygun fiyatlı villa nasıl bulunur sorusuna yanıt olarak, “Tatil villaları, konaklama kapasitesi ve sunulan imkanlara bakıldığında, otel ve pansiyonlara göre çok daha ucuzdur. Üstelik özel ve ayrıcalıklı bir ortam sunar. Kiralık villalar içinde en ucuz teklifi arıyorsanız, dönemsel olarak Temmuz ve Ağustos ayları, bayram tatilleri diğer dönemlere göre yüksek olabiliyor. Bu nedenle Mayıs-Haziran dönemlerinde ya da Eylül-Ekim’de, oldukça iyi fiyatlara lüks tatil villalarında kalma şansınız olabilir.” dedi.

En iyi villa kiralama sitesi seçenekleri üzerinden tatil villası bulmak mümkün. Güvenilir villa kiralama deneyim ile romantik konsepte sahip balayı villalarını ya da özel konumdaki muhafazakar villa seçenekleriniı tercih edebilirsiniz. Evcil hayvan sahipleri, evcil hayvan kabul eden villalarda kalmak isterken, geniş aileler için de çocuk havuzlu villalar öne çıkıyor. Kısacası yazlık villalar, ekonomik ve herkese hitap eden bir tatil sunuyor.

Haber: Ses Kocaeli

Son Güncelleme: 14.03.2022 13:57
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Kiralık Villa Ekonomik Mi
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