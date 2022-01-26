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Kiralık Tatil Villalarına Olan İlgi %200’den Fazla Arttı

Kiralık villada tatil yapmak artık bir moda oldu. Villa kiralamanın birçok avantajı var ve bunların başında, hijyenik ve sağlıklı bir tatil geliyor. Tatil villaları tercih ederken, ilan sitelerinde tek tek arama yapmak yerine, güvenilir villa kiralama platformlarına bakıyoruz ve yüzlerce alternatif içinde seçim yapabiliyoruz. Türkiye’de en güvenilir villa kiralama siteleri içinde yer alan hellovillam.com kurucusu Sercan Korkuç, tatil villalarına olan ciddi ilgi artışına dikkat çekti. Korkuç’un röportajından öne çıkanlar şu şekilde…

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
26 Ocak 2022 Çarşamba 13:32
13 Okunma
Kiralık Tatil Villalarına Olan İlgi %200’den Fazla Arttı

Kiralık villada tatil yapmak artık bir moda oldu. Villa kiralamanın birçok avantajı var ve bunların başında, hijyenik ve sağlıklı bir tatil geliyor. Tatil villaları tercih ederken, ilan sitelerinde tek tek arama yapmak yerine, güvenilir villa kiralama platformlarına bakıyoruz ve yüzlerce alternatif içinde seçim yapabiliyoruz. Türkiye’de en güvenilir villa kiralama siteleri içinde yer alan hellovillam.com kurucusu Sercan Korkuç, tatil villalarına olan ciddi ilgi artışına dikkat çekti. Korkuç’un röportajından öne çıkanlar şu şekilde…

‘Yazlık villa kiralama herkes için uygun’

Villada tatil yapmak, geçmiş yıllarda bir lüks olarak kabul edilse de artık tatil villalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yazlık villa kiralamak çok daha kolay. Hemen villa kiralamaya olanak tanıyan en iyi villa kiralama sitesi olarak gösterilen Hellovillam’ın kurucusu Sercan Korkuç, tatil için villaları tercih edenlerin sayısındaki inanılmaz artışı paylaştı. Popüler villa kiralama sitesinde Muğla ve Antalya’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Sakarya ve Bursa gibi şehirlerden de birçok ilanın yer aldığını belirten Korkuç, “Geçtiğimiz sene, bir önceki yıla göre tatil villalarına olan talep yüzde 200’den fazla arttı. Bu artış, son birkaç yılın en büyük artışı oldu.” dedi.

2021 yılında, kontrollü bir şekilde kaldırılan kısıtlamaların etkisiyle, insanlar tatil tercihini otel ve pansiyonlar yerine, hijyen standartlarının üst düzeyde olduğu tatil villalarında yaptı. Ancak ilgi artışının tek nedeni bu değil. Sercan Korkuç’a göre günlük ve haftalık ucuz kiralık villaların yer aldığı platformda ilginin katlanmasının bir nedeni de konfor. Korkuç, “Otel ya da pansiyon gibi tatil alternatiflerine göre, kiralık villa her geçen gün daha da öne çıkıyor. Yemeğiniz, havuz ya da diğer olanaklar, manzaranız, bir tatilden beklentileriniz diğer insanlardan farklı olabilir. Ailenizle, dostlarınızla size özel bir ortamda kalmak isteyebilirsiniz” sözleri ile bunu açıkladı.

İyi bir tatil villası nasıl seçilir?

Tatil için havuzlu, denize sıfır ve jakuzili yazlık villa seçeneklerinin ilgi gördüğü platformda, birçok farklı şehirde yer alan ultra lüks standartta villalar yer alıyor. Ancak birçok kişinin merak ettiği konulardan biri, doğru tatil villasının nasıl seçileceği. Sercan Korkuç, bu konuda “İyi bir villa tatilinde bölge seçimi çok önemli. Huzurlu bir tatil arıyorsanız doğa içinde, merkezden uzak konumda bir villa seçmelisiniz. Daha hareketli bir ortam arıyorsanız, merkezi noktalara yakın bir villa seçmelisiniz.” önerisinde bulundu. Doğa içinde, bahçeli birçok seçeneğin yer aldığı güvenilir villa kiralama sitesinde aynı zamanda balayı villaları, muhafazakar villalar ve geniş aileler için çocuk havuzlu tatil villaları da bulunuyor. HelloVillam’da, evcil hayvan sahiplerine hitap eden evcil hayvan kabul eden villalar da yaygın.

‘2022 için planları şimdiden yapın’

Geçtiğimiz sene tatil sezonunda, önceki yıla göre ilginin iki kat arttığını ifade eden Sercan Korkuç, 2022 tatili için rezervasyonların şimdiden yapılması gerektiğini ve bu yıl da yüksek bir talep beklediklerini, “Huzurlu ve keyifli bir tatil yapmak isteyenler için jakuzili, denize sıfır birbirinden güzel yazlık villaları sergiliyoruz. Tabii şunu da tekrar vurgulamak istiyorum, tatil villalarına olan ilgi artışı sürüyor ve 2022 sezonunda villa tatili yapmak isteyenlerin şimdiden planlarını netleşirmelerini ve erken rezervasyon yapmalarını öneririm.” ifadeleri ile paylaştı.

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Son Güncelleme: 26.01.2022 13:56
Anahtar Kelimeler:
Kiralık Tatil Villaları
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