Kılınç'tan yaralı askere ziyaret

Suriye'de bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu atılması sonucu yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş Sertan Cintosun'un tedavisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Yaralı askerimizi hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaralı asker ve ailesiyle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve "Rabbim devletimize güç, milletimize birlik versin" diye konuştu.

Yaralı asker Cintosun ise Başkan Kılınç'a moral ziyareti için teşekkür etti.