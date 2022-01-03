Kıbrıs gazisi Poyraz, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı 69 yaşında hayatını kaybeden Haci Poyraz için Kahta ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Askerlerin omzunda Fatih Camisi'ne getirilen Haci Poyraz'ın cenaze törenine Poyraz'ın ailesi ve yakınları, Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İlçe Emniyet Müdür Oray Yeniay ve yakınları katıldı.

Haci Poyraz'ın cenazesi, öğle vakti İlçe Müftüsü Rıfat Çevik tarafından kıldırılan namazın ardından ilçeye bağlı Akçalı Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.