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Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar’a son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmesi sonucu vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden 69 yaşındaki Mehmet Kurtar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

01 Şubat 2022 Salı 17:40
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Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar’a son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar için Kahta ilçe merkezindeki Hacı Hamit Camisinde tören düzenlendi.
Törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ferdi Erbakıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Okutan, Gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazı sonrası İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar’ın cenazesi, törene katılanlardan ve akrabalarından helallik alınması ile Kâhta ilçesi Bağbaşı Köyü Mezarlığında toprağa verildi.
Kılınan cenaze namazı sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar’ın eşi İmmihan Kurtar ve çocuklarına başsağlığı ve sabır diledi.

 

Kaynak: PHA
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