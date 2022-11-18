Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaardıç’a son görev

Böbrek ve akciğer yetmezliği dolayısıyla tedavi gördüğü İzmir Suat Selen Göğüs Hastalıkları Hastanesinde dün hayatını kaybeden 4 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaardıç, Harmanlı Beldesinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakam Vekili Çağlar Partal, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Harmanlı Belde halkı katıldı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaardıç’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Harmanlı Beldesi Camisine getirildi. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaardıç’ın cenazesi Harmanlı Beldesi mezarlığında toprağa verildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaardıç’ın tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını ve fotoğrafını oğlu Mustafa Karaardıç’a takdim etti.

Tören sonrası Vali Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaardıç’ın çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.