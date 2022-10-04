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Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’e son görev

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü esnada yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybeden 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Gazilerinden 69 yaşındaki Mehmet Alptekin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

04 Ekim 2022 Salı 14:18
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Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’e son görev

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi Mehmet Alptekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saatlerde yaşlılığa bağlı hayatını kaybetti. 4 çocuk babası olan Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin için Adıyaman Merkez Mezarlık Camii’nde askeri tören düzenlendi.
Törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı.
Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Mezarlık Camisine getirildi. Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kılınan cenaze namazının ardından helallik alınmasıyla Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin şehitlikte toprağa verildi.
Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’in tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını öperek oğlu İrfan Alptekin’e takdim etti.
Tören sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’in ailesine, çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

 

Kaynak: PHA
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