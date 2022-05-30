Kıbrıs Gazisi Abdullah Tekeş’e son görev

Merkeze bağlı Rezip Köyünde yaşayan, 6 erkek, 5 kız olmak üzere 11 çocuk babası olan Kıbrıs Gazisi Abdullah Tekeş için Rezip Köyünde askeri tören düzenlendi.

Törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Abdullah Tekeş’in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı alana getirildi. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kılınan cenaze namazının ardından köylülerden ve arkadaşlarından helallik alınmasıyla Kıbrıs Gazisi Abdullah Tekeş Rezip Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Abdullah Tekeş’in tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını oğlu Ramazan Tekeş’e takdim etti.

Tören sonrası Vali Mahmut Çuhadar, aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı ve sabır diledi.