Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber

Diyabet rahatsızlığı nedeniyle 3 aydır yatağa bağımlı olarak yaşayan ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Gazilerinden Adıyamanlı 69 yaşındaki Abdullah Taştaş, bu sabah rahatsızlanarak kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan bütün müdehaleye rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman merkezde yaşayan 6 kız, 1 erkek olmak üzere 7 çocuk babası olan Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş için Yeni Mezarlık Camisinde askeri tören düzenlendi.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş’ın Türk Bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Yeni Mezarlık Camisine getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından helallik alınmasıyla Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş Adıyaman Şehitliğinde toprağa verildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş’ın tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını oğlu Orhan Taştaş’a takdim etti.

Tören sonrası Vali Mahmut Çuhadar, acılı aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı ve sabır diledi.

Vali Mahmut Çuhadar, dün Taştaş'ı evinde ziyaret etmişti.

Haberin Videosu :