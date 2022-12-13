Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
5.256,19
ALTIN
1.086,41
DOLAR
18,65
STERLİN
23,11
EURO
19,83

KESK üyelerinden çocuk istismarına tepki - Videolu Haber

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adıyaman Şubesi İl Kadın Platformu üyeleri çocuk istismarına tepki gösterdi.

13 Aralık 2022 Salı 16:43
6 Okunma
KESK üyelerinden çocuk istismarına tepki - Videolu Haber

Sendika binasında bir araya gelen Adıyaman İl Kadın Platformu üyeleri çocuk istismarına karşı tepki gösterdiler. Toplanan üyeler adına açıklamada bulunan Eğitimsen Kadın Sekreteri Eylem Yıldırım,"İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı, babası tarafından 6 yaşındayken evlendirildiğini, çocukluğu boyunca istismara maruz bırakıldığını anlatarak şikâyetçi oldu. Bir kadının çocukluğu boyunca üstelik ‘ailesinin onayıyla’ istismara maruz bırakıldığına dair beyanlarıileadları taciz, tecavüz ve katliamlarla anılan cemaat, tarikat ve dini vakıflar, bir kez daha bir çocuğun çaresizliğe mahkûm edilmesine, yıllarca istismara maruz kalmasına yol açtı. Öte yandan söz konusu skandal, artık neredeyse her gün bir yenisiyle karşılaştığımız kadına ve çocuğa yönelik şiddetve istismarın korkunç boyutunu gözler önüne seriyor.  Söz konusu vakfın Milli Eğitim Bakanlığı ile‘iş birliği’içinde yürüttüğüeğitim projelerinin bilinmesi, en önemli faaliyet alanının eğitim olması, 7.sınıftan itibaren öğrencilerin kaydını alarak hafızlık dersi vermesi de durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gösteriyor.   
Eğitim sistemi, özellikle AK Parti iktidarı döneminde, siyasi iktidarın kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme yönündeki politikalarının bir sonucu olarak dini faaliyetlerin; MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve cemaatler eliyle örgütlenmeye çalışıldığı bir alan haline getirildi. Bu zihniyetin kadınlara ve özellikle kız çocuklarına reva gördüğü yaşam tarzı ise eğitim sisteminden ve toplumsal hayattan dışlayarakkadını, yok sayıldığı bir yaşama hapsediyor. 
Türkiye’de milyonlarca kız çocuğu, hâlâ eğitime, sosyal ve yasal haklara erişemiyor, erken yaşta evlenmeye zorlanıyor. Özellikle kız çocukları, çocuk işçiliğine, ev içi emek sömürüsüne, yoksulluğa, şiddete, istismara ve ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Siyasi iktidarın, sorunu çözmek yerine katmerleştiren politikaları ise süreci giderek ağırlaştırıyor. Öyle ki iktidar; çocuk evliliklerinin yolunu açan, şiddet ve istismar faillerinin elini kolaylaştırıp cesaretlendiren yasal düzenlemelerle kız çocuklarını eğitimden, toplumsal hayattan koparıp güçsüzleştiren, geleneksel ataerkil rollere hapseden politikaları meşrulaştırıyor.
Bu bağlamda, okula erişemeyen kız çocuklarına dair son resmi veriler durumun ne kadar vahim ve kaygı verici boyutlara ulaştığını gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullaşma istatistiklerine göre, ilkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu eğitimin dışındadır.  Açık öğretimde okuyan kız çocuğu sayısını ise 636 bin 270 olarak belirten istatistikler, toplamda 1,5 milyonu aşkın kız çocuğunun eğitim sisteminin dışında bırakıldığını gösteriyor. Eğitime devam etmeyen kız çocukları; şiddet, istismar riski altında yaşamlarını sürdürüyor, çocuk yaşta evliliğe maruz bırakılıyor. MilliEğitim Bakanlığı ise bu konuda hiçbir çalışma yürütmüyor; aksine cemaat, tarikat ve vakıflarda yaşanan istismar vakaları ortadayken protokoller imzalayarak, gerici zihniyetin okulların içine girmesine izin vererek çocukları istismara açık hale getiriyor."dedi.
Laik, eşit ve demokratik bir eğitim, çocukların özgür bir dünya bırakma mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Siyasi iktidar bloğu eliyle eğitimin dinselleştirildiği bu süreçte, dini tarikat ve cemaatlerin çocuklara ve topluma karşı işlediği suçlar ise siyasi iktidar ve yargı tarafından sürekli hasıraltı yapılıyor, bu suçların üstü örtülmeye çalışılıyor. Nitekim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın, bakanlığın bu davaya müdahil olacağını duyurmasından sonra yaptığı ilk açıklamada "Çocuğun istismarı, kadına yönelik şiddet siyaset üstü bir meseledir." demesi; bu davada çocuğun istismarından çok siyasi kaygıların ön plana çıktığınıgösteriyor. Ancak bizler KESK olarak çocuklarımızı bu karanlığa teslim etmemek için gerçeği ısrarla söylemeye devam edeceğiz. Çocuğu koruyan uluslararası sözleşmeleri uygulamayan, failleri aklayan, cezasızlık politikalarında ısrar eden yargı; çocukları korumayan kolluk kuvvetleri, evlilik yaşının 12’ye düşürülmesini isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı, laik ve eşit eğitim hakkını yok sayan, cemaatlerle işbirliği yapan MilliEğitim Bakanlığı, tekçi, gerici ve cinsiyetçi temelde bir toplum inşasını hedefleyen siyasi iktidar, çocuk yaşta evliliklerin ve istismarın suç ortağıdır. 6 yaşındaki çocukları evlendiren, istismarı meşrulaştıran gerici, ataerkil zihniyetinizi kabul etmiyoruz. Çocuklarımızı karanlığınıza teslim etmeyeceğiz. Laik, eşit ve demokratik bir eğitim, çocuklarımıza özgür bir dünya bırakma mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."
Yapılan açıklamanın ardından üyeler sessizce dağıldılar.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelebi: Türkiye’nin 100. yılı enerjide zirve yılı olacak
Çelebi: Türkiye’nin 100. yılı enerjide zirve yılı olacak
Vali Çuhadar, sahada vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ediyor
Vali Çuhadar, sahada vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ediyor
Başkan Turanlı: Marketlerdeki denetimlerimiz aralıksız devam ediyor
Başkan Turanlı: Marketlerdeki denetimlerimiz aralıksız devam ediyor
ATSO'dan 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı
ATSO'dan 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı
Klever Coin (KLV) Nedir? | Parafesor.net
Klever Coin (KLV) Nedir? | Parafesor.net
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Yerli üretim, küçük aile işletmeleriyle birlikte daha çok desteklenmeli
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Yerli üretim, küçük aile işletmeleriyle birlikte daha çok desteklenmeli
'Zamanın Farkında Olmak' konulu sohbetle öğrenciler bir araya geldi
'Zamanın Farkında Olmak' konulu sohbetle öğrenciler bir araya geldi
Adıyaman'da bir ayda 14 bin 806 kişi uçtu
Adıyaman'da bir ayda 14 bin 806 kişi uçtu
Doğu Türkistan için Müslüman ülkelere çağrı - Videolu Haber
Doğu Türkistan için Müslüman ülkelere çağrı - Videolu Haber
Adıyaman'da 5 Kur'an kursunun açılışı yapıldı
Adıyaman'da 5 Kur'an kursunun açılışı yapıldı
Kahta Belediyesi'nin Sosyal Yardım Kartı ile desteği sürüyor
Kahta Belediyesi'nin Sosyal Yardım Kartı ile desteği sürüyor
Kahta Belediyesi Sosyal Yardım Kartı ile destek sürüyor
Kahta Belediyesi Sosyal Yardım Kartı ile destek sürüyor
Başkan İnan'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Başkan İnan'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Adıyaman’da kış tedbirleri ele alındı
Adıyaman’da kış tedbirleri ele alındı
Zabıtadan denetim, çürümüş 22 ton soğan imha edildi - Videolu Haber
Zabıtadan denetim, çürümüş 22 ton soğan imha edildi - Videolu Haber
Çelik'in ilçe ziyaretleri devam ediyor
Çelik'in ilçe ziyaretleri devam ediyor
Başkan Kılınç'tan temizlik personellerine moral ziyareti
Başkan Kılınç'tan temizlik personellerine moral ziyareti
Zabıta ekiplerinden market denetimi
Zabıta ekiplerinden market denetimi
Vali Çuhadar: Bizim yönetim anlayışımız da 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' düşüncesi vardır
Vali Çuhadar: Bizim yönetim anlayışımız da 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' düşüncesi vardır
Güvercinler esnafların yolunu gözlüyor - Videolu Haber
Güvercinler esnafların yolunu gözlüyor - Videolu Haber
Başkan Kılınç’tan, kadın meclis üyelerine çiçek - Videolu Haber
Başkan Kılınç’tan, kadın meclis üyelerine çiçek - Videolu Haber
Türkiye’den Pakistan’a büyük destek - Videolu Haber
Türkiye’den Pakistan’a büyük destek - Videolu Haber
Sanal Gerçeklik Dünyasına Adım: Metaverse!
Sanal Gerçeklik Dünyasına Adım: Metaverse!
Başarılı polisler ödüllendirildi
Başarılı polisler ödüllendirildi
Başkan Kılınç, Pazar esnafını ziyaret etti
Başkan Kılınç, Pazar esnafını ziyaret etti
Bayraktar: Tarım arazilerini korumalıyız
Bayraktar: Tarım arazilerini korumalıyız
Başkan Kılınç: Önemli olan yüreklerin güzelliğidir
Başkan Kılınç: Önemli olan yüreklerin güzelliğidir
Polat: Engellilerimizin sorunlarını çözülmelidir
Polat: Engellilerimizin sorunlarını çözülmelidir
Akülü Tekerlekli Sandalye Fiyatları 2023
Akülü Tekerlekli Sandalye Fiyatları 2023
Bayraktar: Gıda sektörü spekülasyona açık bir sektördür - Videolu Haber
Bayraktar: Gıda sektörü spekülasyona açık bir sektördür - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim