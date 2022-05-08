Kent Parkta bakım çalışması

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yaz mevsimi öncesi şehir merkezindeki mevcut parklarda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeni Mahallede bulunan Kent Parkta da bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, bayram sonuna kadar birçok parkın bakım onarım işini tamamlamayı hedefliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, il merkezinde bulunan tüm parklarda onarım ve bakım çalışmalarının yapılacağını dile getirerek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından mevsim şartlarına uygun olarak parklarımızda bakım, onarım, çimlendirme ve temizlik çalışmalarına başlanıldı. Yakın bir zamanda mahallelerinde yaşayan halkımıza nefes alacakları, soluklanacakları güzel bir mekan kazandırmış olacağız " şeklinde konuştu.