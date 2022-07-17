Kemalpaşa Caddesinde asfalt çalışması

Yoğun bir asfalt sezonuna giren Adıyaman Belediyesi, Yeni Mahalle'de bulunan Kemalpaşa Caddesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında asfalt seriminin tamamlandığını belirten yetkililer, yolların kısa süre içerisinde yeni haliyle hizmet vereceğini müjdeledi.

Cadde sakinleri yapılan asfalt çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.