Kaymakam Demir, kar yağışında zarar gören işletmeleri inceledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından yaklaşık 40 santimi geçen yağışla birlikte ilçede işletmelerde meydana gelen çökmeleri yerinde inceleyen Besni Kaymakamı Nazlı Demir'e İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Kösekul, İl Genel Meclisi Üyeleri Aydın Arslan, Ramazan Durmuş, Halil Çiçek ve Mehmet Kılınç eşlik etti.

Kaymakam Demir, yoğun kar yağışı sonrası zarar gören işletmeleri inceleyerek, iş makinesi ve tarım aletlerinin zarar gördüğü PAMEKS Tarım ile Beşyol Tekstili ile çatı çökmesi sonucu yıkılan ve hayvan teleflerinin olduğu hayvancılık işletmelerini inceledi.