Kaymakam Alemdaroğlu için veda programı

İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen Mülki İdare Amirleri Atama Listesi Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Samsat ilçe Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine, Bolu'nun Seben ilçesi Kaymakamı Süleyman Bakan ise Samsat ilçesine atandı.

Samsat ilçe Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu onuruna, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat tarafından veda yemeği düzenlendi. Programa, kamu kurum ve kuruluş amirleri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, İl Genel Meclis Üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda kamu çalışanları adına bir konuşma yapan Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik, Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu’nun iki yıl içerisinde yaptığı çalışmalardan bahsederek, kendilerine yeni görev yerinde de başarılar diledi.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abuzer Avseren ise kamu çalışanları adına Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu’na bir plaket takdim ederek, Samsat ilçesinde bütün kurumların uyum içerisinde çalışmasından dolayı ilçe kaymakamına teşekkür etti.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı konuşmasında, iki yıl içerisinde çok güzel çalışmalar yürütüldüğünü, kaymakamlık, belediye ve diğer bütün kurumların Samsat’ın sosyal, kültürel ve ekonomik olarak daha da ileriye taşınmasında mesai mefhumu gözetilmeden, ahenk içinde çalıştıklarını ifade ederek, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu’nun artık bir fahri Samsatlı olduğunu, bunun Belediye Meclisince kararlaştırıldığını ifade etti.

Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu ise iki yıl Samsat ilçesinde görev yaptıktan sonra ülkemizin başka şirin bir ilçesi olan Güçlükonak ilçesine atandığını belirterek, bunun bir bayrak yarışı olduğunu, vatan toprağının her karışının kutsal ve hizmet edilmeye değer olduğunu ifade ederek, bütün Samsatlılardan helallik istedi.

Veda programı bütün katılımcıların katıldığı tekne turu ile sona erdi.