Karda yakıtı biterek mahsur kalan sürücüye polis yetişti - Videolu Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu’da bölgesinde yapılan uyarıda kar yağışının ardından bölgede sürücüler zor anlar yaşarken Gölbaşı- Malatya karayolu üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tankerin yakıtı bitti. Ozan köyü yakınlarında devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından park edilmiş halde gördükleri tankerin yakıtının bittiği anlamaları üzerine akaryakıt istasyonundan yakıt alarak getirdi. Polis ekipleri tarafından yakıt depoya dolduruldu. Yeniden yola çıkan tanker sürücüsü polis ekiplerine teşekkür etti.

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