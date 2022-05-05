Galeriler Yazarlar
Adıyaman 17
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.466,26
ALTIN
896,44
DOLAR
14,87
STERLİN
18,38
EURO
15,66

Kalıcı makyaj uygulamasında kullanılan boyalara dikkat

Kalıcı makyaj uygulamalarında kullanılan malzemelerin insan sağlığı açısından riskler barındırabileceğini ifade eden Dalmış Beuty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, "Seçilen malzemelerin yüz bölgesi için özel olarak tasarlanması önemlidir. Koku ve katkı maddelerinin içermemesi gerekir. Micro pigment uygulaması olan bu işlemde kişiye özel tek kullanımlık iğneler kullanılıyor"dedi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 17:10
5 Okunma
Kalıcı makyaj uygulamasında kullanılan boyalara dikkat

Kalıcı makyajlarda ağır metal boyalara da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dalmış ,”Kalıcı makyaj yaptırırken güvenilir bir ekibin tercih edilmesi beraberinde önemli kazanımları getirmektedir” diye konuştu.
Kalıcı makyajda güvenilirlik
Kullanılan malzemelerin alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini aktaran Dalmış, “Kaliteli bir merkezden bu hizmetin alınması çok önemlidir. Çünkü ağır metal boyaların kullanıldığı yerlerde alerjik reaksiyonların oluşması mümkündür. Ayrıca bu boyaların rengi zamanla değişime uğramaktadır. Makyajının her daim taze olmasını isteyenler için kalıcı makyaj ideal bir seçim olsa da kullanılan malzemelere dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada kalıcı makyaj uygulamasında tercih edilen ürünlerin de kaliteli olması şarttır” ifadelerini kullandı.
Kalıcı makyajda ürün kalitesi
Hijyenik bir ortamın önemine vurgu yapan Dalmış, “Uygulanacak ürünlerin onaylı ve kaliteli olması büyük önem taşımaktadır. Bu işlemlerde steril bir iğne aracılığıyla doku altına boya enjekte edilmektedir. Bu sebeple her şey hijyenik olmak durumundadır. Aksi takdirde çeşitli sağlık sorunları yaşamak mümkündür. Mikrop kapma ihtimaline karşı yeterli önlemlerin alınmış olması önemlidir. Kullanılan boyaların organik ve mineralli olup cilt ile uyumlu olması da dikkat edilecek bir diğer konudur” açıklamasında bulundu.
Kalıcı makyajda simülasyon adımı
Yapılan işlem ile ilgili bilgi veren Dalmış,"İşleme başlamadan önce simülasyon adımı çok önemlidir. İlk olarak tasarım çalışması görülmelidir. Bu çalışma onay aldıktan sonra tasarımın dışına çıkmadan uygulama yapılır. Bu da sonuçların başarısında etkili bir unsur olacaktır. Dalmış Beauty kişinin zevkine en iyi sonuçlara ulaşabilme açısından bu adımın büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor" dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın: Çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız
Aydın: Çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız
Başkan Kılınç Asfalt çalışmalarını inceledi, vatandaşla sohbet etti
Başkan Kılınç Asfalt çalışmalarını inceledi, vatandaşla sohbet etti
Adıyaman Belediyesi'nden şiddetli yağışa anında müdahale
Adıyaman Belediyesi'nden şiddetli yağışa anında müdahale
Valilikten şiddetli yağış uyarısı
Valilikten şiddetli yağış uyarısı
Su kanalına düşen yavru domuzlar kurtarıldı
Su kanalına düşen yavru domuzlar kurtarıldı
Yaralı bulunan dağ keçisi koruma altına alındı
Yaralı bulunan dağ keçisi koruma altına alındı
İHH Ramazan’da 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı - Videolu Haber
İHH Ramazan’da 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı - Videolu Haber
Vali Çuhadar'dan sağanak yağış açıklaması
Vali Çuhadar'dan sağanak yağış açıklaması
Vali Çuhadar'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
Adıyaman’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
Adıyaman’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
Adıyaman'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması - Videolu Haber
Adıyaman'da, 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Adıyaman'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Yeni Çocuğu Olan Yakına Alınabilecek 5 Hediye
Yeni Çocuğu Olan Yakına Alınabilecek 5 Hediye
Ankara’nın Kalbi Kalbi Kızılay’da Gitmeniz Gereken Yerler
Ankara’nın Kalbi Kalbi Kızılay’da Gitmeniz Gereken Yerler
Başkan Kılınç'tan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan, Bedensel engelli Zeynep ablaya bayram hediyesi
Başkan Kılınç'tan, Bedensel engelli Zeynep ablaya bayram hediyesi
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı - Videolu Haber
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı - Videolu Haber
Kadir Gecesi camiler doldu taştı
Kadir Gecesi camiler doldu taştı
İmamağa Mahallesi'nde asfalt çalışması
İmamağa Mahallesi'nde asfalt çalışması
Başkan Kılınç, Esnaf ziyaretine devam ediyor
Başkan Kılınç, Esnaf ziyaretine devam ediyor
Yüzlerce çocuk bayramlıklarına kavuştu
Yüzlerce çocuk bayramlıklarına kavuştu
Başkan Kılınç'tan, Ulu çınarlara çat kapı ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Ulu çınarlara çat kapı ziyaret
Başkan Kılınç'tan hastane ziyareti
Başkan Kılınç'tan hastane ziyareti
Başkan Kılınç, İftarını lise öğrencileriyle açtı
Başkan Kılınç, İftarını lise öğrencileriyle açtı
Engelli vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
Engelli vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
Vali Çuhadar, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı
Vali Çuhadar, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı
Başkan Sadıkoğlu: Malatya afet bölgesi ilan edilmeli
Başkan Sadıkoğlu: Malatya afet bölgesi ilan edilmeli
HDP'li kadınlar iftarda bir araya geldi
HDP'li kadınlar iftarda bir araya geldi
Yaralı yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
Yaralı yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
Adıyaman'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' oluşturuluyor
Adıyaman'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' oluşturuluyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim