Kahtalı iş insanından Uganda’ya yardım eli

Yaklaşık 20 yıl önce çalışmak amacıyla Kahta’dan İstanbul’a gittiğini ifade eden Hüseyin Teke,"Bundan 20 yıl evvel malumunuz Kahta’da iş imkanları kısıtlı idi. Bu sebepten dolayı çalışmak amacıyla İstanbul’a yerleştim. İlk yıllarımda geçinmek amacıyla çeşitli iş sektörlerinde çalıştım. Daha sonra tekstil sektöründe çalışmaya başladım. Burada edindiğim tecrübe ve becerilerden sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. 2010 yılında Hasat Şapka isimli firmamla tekstil sektöründe faaliyet göstermeye başladım. Şu andan kendi markamızla sektörde yer edinmiş durumdayız" dedi.

Çocukluğu ve gençlik yılları maddi sıkıntılar içinde geçtiği için ihtiyaç sahibi insanların halinden iyi anladığını ifade eden Teke; “Ben fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Bu sebeplerden dolayı ihtiyaç sahibi insanların halinden iyi anlarım. Şimdi çok şükür yurt içi ve yurt dışına ihraç yapan bir firma haline geldik. Her yıl geleneksel olarak başta memleketim Adıyaman ve Kahta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi insanlara giyim ve gıda yardımında bulunuyoruz. Bu yıl da memleketim haricinde Uganda’daki ihtiyaç sahibi 200 aileye yardımda bulunduk. Tabi bu yardımlarımız Allah bize verdikçe biz de ihtiyaç sahibi ailelere her nerede olursa olsun dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.