Kahta'da hayvan hakları derneği kuruldu

Kâhta'da hayvan hakları savunucularının bir araya gelerek kurmuş oldukları ve Tacettin Bozkrut’un kurucu başkanlığını yaptığı Empatika Hayvan Hakları Derneği’nin yönetiminde veteriner hekim, esnaf, öğretmen, sosyolog, avukat, hemşire, doktor gibi diğer meslek dallarında olan vatandaşların destek çıkmasıyla, yönetmelik doğrultusunda, basına ve kamuoyuna derneğin kurulmuş olduğu duyuruldu.

Derneğin amacına dikkat çeken Empatika Hayvan Hakları Derneği Kurucu Başkanı Tacettin Bozkurt, “Derneğe, yoğun ilgi ve katılım dikkatlerden kaçmazken doğada yaşayan her canlıya saygı ve duyarlılığı ile birlikte, en masum ve çaresiz olan sokak hayvanlarına kalkan oluşturmak için böyle bir dernek kurduk. Empatika Hayvan Hakları Derneği, doğaya, memleketimize ve tüm sokak canlılarına hayırlı olup, iyileştirici güçlerini dernek isimleriyle özdeşleştirip, toplumsal farkındalık adına tüm değerli Kahtalı halkımızın, sokak hayvanlarına özverili, içten, güzel duygularıyla desteklerini esirgemeyecekleri şüphesizdir. Doğaya ve yaratılan her bir güzelliğin şükrüne hep birlikte eşlik edeceğimiz için şimdiden çok teşekkürler” dedi.