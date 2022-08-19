Kahta’da 3 mahallede yaşanan su sorununa tepki

Mahalle sakinlerinin şikayetlerini dinleyen Hüda Par İlçe Başkanı İrfan Demiral, halka mağduriyet edebiyatı yapıp ve su mağduriyeti üzerinden insanımızı biraz daha mağdur etmelerini asla kabul etmediklerini ve bu işi yapamıyorlarsa koltukları işgal etmenin hiçbir mantığının olmadığını söyledi.

“Halka Mağduriyet Edebiyatı Yapmayın”

Soruna çözüm bulunması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirten Başkan Demiral, “Buraya Fatih, Gazi ve Yeni Mahallelerinde sık sık yaşanan su kesintileri nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Bizler yetkililerle defalarca konuşmamıza rağmen yetkililerin sürekli ertelemesi üzerine mahallelilerle beraber bu toplantıyı yapmış bulunmaktayız. Su kesintilerinin biraz daha yani bu soruna bir çözüm bulunması noktasında mahalle sakinleri ile beraber toplandık. Mahalle sakinlerinin bize yapmış olduğu şikayetler üzerine toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bizler buradan yetkililere sesleniyoruz. Asıl meseleler varken flu meselelerle uğraşmak insanları mağdur ediyor. Mühim meseleler varken gidip ehem olmayan ehven meselelerle uğraşmak halkımızı mağdur ediyor. Bu mağduriyetin acil bir şekilde giderilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Bu talebimizi mahalleli ile beraber buradan sizin aracılığınızla dile getirmek bizim üzerimize bir borç olarak kabul ediyoruz. Ve diyoruz ki; yetki makamında olan insanların bu yetkilerini ivedi bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Ve gelip halka mağduriyet edebiyatı yapıp ve su mağduriyetler üzerinden insanımızı biraz daha mağdur etmelerini biz kabul etmiyoruz. Şayet bu işi yapamıyorlarsa koltukları işgal etmenin hiçbir mantık ve mantalitesi yoktur” ifadelerine yer verdi.

“Vatandaş Mağdur Oluyor”

Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Yavaş ise: “Defalarca bu konuyu yetkililere ilettik. Suyumuz akmıyor. Hala da su yok. Suyumuz gece saat 23’ten sonra geliyor. Sabah 9’da kesiliyor. Vatandaş mağdur oluyor” dedi.

Yeni Mahalle sakinlerinden Ömer Menekşe ise diğer mahallelerde 8. kata kadar su gittiğini ancak kendi mahallesinde suyun gelmediğini söyleyerek, yetkililerin bu konuda acilen bir çalışma yapması gerektiğini vurguladı.