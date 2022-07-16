Kahta’da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle resmi program Kahta Kaymakamı Selami Korkutata'nın şehitlikleri ziyaretiyle başladı. Şehitler için kuran okundu.

Programa Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sefa Çetin, İlçe Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Millet iradesine vurulmak istenen darbeyi milletimizin destansı bir mücadele ile bertaraf ettiğini ifade eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata; "Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına, milletimizin kardeşliğine dokunan eller Çanakkale'de, kurtuluş harbinde nasıl kırıldıysa 15 Temmuz gecesi aynı hislerle, aynı birliktelik ruhuyla tekrar kırılmıştır. Bu ülke topraklarında Nene Hatunlar, Sütçü İmamlar, Ömer Halisdemirler asla bitmedi ve bitmeyecek. Bu münasebetle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla yad ediyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen 15 Temmuz temalı resim sergisini ziyaret eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata resim sergisinde incelemelerde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Ebu Sadık Parkı'nda düzenlenen program saat 00.13'te okunan sela ve akabinde yapılan dua ile sona erdi.