Kadir Gecesi camiler doldu taştı

Kentte orucunu tutan vatandaşlar, gecenin feyzinden yararlanmak için iftardan sonra Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti.

Çok sayıda vatandaş Kadir Gecesi nedeniyle, başta Ulu Camii ve kentte bulunan diğer camilere akın ederek namaz kıldı, dua etti.

Saatler öncesinden dolan camilerde yer bulamayanlar, cami bahçesinde ve çevresinde yerlere kilim sererek ibadet etti. İbadet etmek için camiye gelenlere tatlı ve su ikramı da yapıldı.