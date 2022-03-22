Kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Besni ve Kahta ilçelerinde farkındalık oluşturmak amacıyla anne ve anne adaylarına uyuşturucuyla mücadele noktasında eğitim verilerek proje tanıtıldı.

Ekipler tarafından kamu kurumları, okullar ve kurs merkezlerinde gerçekleştirilen 93 faaliyet kapsamında 3 bin 210 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Ekipler eğitimlerin ve faaliyetlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini belitti.