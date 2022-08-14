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Kadınlar üretecek, Adıyaman'ın lezzetleri dünyaya tanıtılacak

Adıyaman'da hem kadın istihdamına katkı sağlamak, hem de Adıyaman'ın leziz ürünlerinin tüm dünya tarafından tadılmasını sağlamak için önemli bir projeye daha imza atan Adıyaman Belediyesi, 'Adıyamanlı Kadınlar Adıpayam Üretiyor' projesinde üretim aşamasına geçiyor.

14 Ağustos 2022 Pazar 15:13
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Kadınlar üretecek, Adıyaman'ın lezzetleri dünyaya tanıtılacak

Adıyaman'ın değerlerini dünyaya tanıtacak projelere imza atmaya devam eden Adıyaman Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)'nın da katkılarıyla önemli bir projeyi hayata geçirmeye başladı.
Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan İKA tarafından da finansmanı sağlanan 'Acı ile Tatlı Buluşuyor, Adıyamanlı Kadınlar Adıpayam Üretiyor' isimli projenin ilk üretim denemeleri gerçekleştirildi. 5 çeşit tatlı ile birlikte kurabiye, helva, kek ve pastalara da badem ile lezzet katan Adıyamanlı kadınların ortaya çıkardıkları ürünleri tadan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu eşsiz lezzetlerin ortaya çıkmasını sağlayan tüm emeği geçenleri tebrik etti.
"Lezzetlerimiz, kadınlarımızın eliyle dünyaya tanıtılacak"
Tesisin ilk üretim denemelerini inceleyen Başkan Kılınç, burada yaptığı konuşmada "İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Belediyemiz arasında gerek kadınlarımıza istihdam sağlamak, gerekse Adıyaman'ımızın en önemli tarımsal değerlerinden bir tanesi olan bademimizi tüm dünyaya tanıtmak adına 'Acı ile Tatlı Buluşuyor, Adıyamanlı Kadınlar Adıpayam Üretiyor' projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında eğitime katılacak olan kadınlar, deneyimli hocalarımızın vereceği kurslar sayesinde hem meslek sahibi olacak, hem de Adıyaman'ın lezzetlerini dünyaya tanıtacaklar" dedi.
Çikolata, draje, şeker, krokan ve ezmeler artık bademden
Projenin koordinatörlüğünü yürüten Aysun Hallaç ise gelinen nokta ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "Projemizin adı 'Acı ile Tatlı Buluşuyor, Adıyamanlı Kadınlar Adıpayam Üretiyor'. Amacı ise kadın girişimcilerin sayısını arttırmak ve bademe katma değer sağlamak. İpekyolu Kalınma Ajansı'nın desteğiyle kurduğumuz bu tesiste 90 tane kadımıza eğitim vereceğiz, daha sonra da üretim kısmına geçeceğiz. Üretimde de bademden 5 çeşit tatlı ürünü çıkaracağız. Bunlar; çikolata, draje, şeker, krokan ve ezme… Tabi ürün yelpazemizi zamanla geliştireceğiz. Bu proje için önce atölyemizi kurduk, daha sonra da 4 tane kadınımıza eğitimler aldırarak, ustalık belgesine sahip olmalarını sağladık. Bu aşamadan sonra inşallah sonbahar da eğitimlere başlayacağız ve eğitimlerden hemen sonra da üretim aşamasına geçeceğiz."
Bademli topak helvası beğenildi
Adıyaman'ın meşhur topak helvasını bademli olarak ürettiklerini de sözlerine ekleyen Hallaç, "Bugün projemizin ilk üretim denemelerini gerçekleştirdik. Bugün gördüğünüz ürünler arasında bademden üretilmiş Beyoğlu çikolatası, bademli dökme çikolata ve bademli havuç çikolatası var. Ayrıca acı badem kurabiyesi var, Adıyaman'ımızın meşhur bademli topak helvası ile keklerimiz ve pastalarımız da bulunuyor" diyerek bilgi verdi.

 

Kaynak: PHA
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