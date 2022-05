Kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için fidan diktiler - Videolu Haber

Adıyaman Kadın Platformu üyeleri Türkiye'de her türlü ayrımcılığa maruz kalan, şiddete uğrayan ve katledilen bütün kadınlar için 'Kadın Yaşam Ormanı'na fidan diktiler.

Kadınlar yanlarında getirdikleri fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

"Kadın cinayetlerinin her geçen gün artarak yükseldiği bir ülkede yaşıyoruz"

Toplanan kadınlar adına açıklama yapan Adıyaman İl Kadın Platformu Sözcüsü Eylem Yıldırım,"Adıyaman Kadın Platformu olarak hepinizi sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyoruz. Bugün dünyanın her yerinde ülkemizde ve şehrimizde her türlü ayrımcılığa maruz kalan, şiddete uğrayan ve katledilen bütün kadınlar için bugün Adıyaman Kadın Platformu ormanında ağaç dikerek katledilen kadınları bir kez daha anıyoruz. Maalesef kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her geçen gün artarak yükseldiği bir ülkede yaşıyoruz. Şiddet bu denli korkunç boyutlara ulaşmışken vahşi kapitalizmin uygulamalarıyla, özellikle dini referanslarla güçlendirilen kadın düşmanı politikaların sistemli bir şekilde hayata geçirilmesi; kadınlara sömürü, şiddet ve ölümü bir yaşam biçimi olarak dayatılıyor. Devletin desteğini alan katiller “öldürme hakkımı kullandım” diyecek kadar pervasızlaşıyor. Kadına yönelik şiddet evden sokağa, tüm toplumsal alana, işyerlerine, doğaya, akademik ortama kadar artarak yaygınlaşıyor."dedi.

"İstanbul Sözleşmesini yaşatmaya devam edeceğiz"

İstanbul Sözleşmesini yaşatmaya devam edeceklerini belirten Yıldırım,"Bu nedenle başta kadına yönelik şiddetin önlenmesi olmak üzere kadına, yaşamın içinde hak ettiği yerin kazandırılması için Adıyaman Kadın Platformu olarak söylemimizi "toplumsal cinsiyet eşitliği" temelinde oluşturmaktayız. Şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik, hem ulusal hem de uluslararası feminist mücadele sayesinde yürürlüğe giren yasal düzenlemelerden en önemlileri; İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun oluşturmaktadır. İstanbul Sözleşmesini kendisine bir tehdit olarak gören ve bir gecede fesih eden baskıcı politikaları asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz . İstanbul Sözleşmesini yaşatmaya devam edeceğiz. Ayrıca şu an içinde bulunduğumuz krizin kadınlar üzerindeki etkisi salt işsizlik ve yoksullukla da sınırlı değil. Artan yoksulluk ve işsizlik, aile içi şiddeti artırmakta, toplumda şiddet eğilimi, doğa katliamları, ekonomik krizle birlikte tırmanırken şiddetten zarar görenlerin başında kadınlar gelmektedir. Yaşamın her alanında kadınlar yoksullaşmaya devam etmekte ve eşitsizlik iyice derinleşmektedir. Son zamanlarda özellikle ilimizde artan intiharların da bu durumun sonucu olduğunu düşünüyor ve acil önlemler alınmasını talep ediyoruz."şeklinde konuştu.

"Birlikte olacağız ve olmaya devam edeceğiz"

Yıldırım, Adıyaman Kadın platformu olarak sözlerini yaşamın her alanında söylemeye devam edeceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınların, kadın oldukları için karşı karşıya kaldıkları ekonomik kriz, şiddet, taciz, tecavüz, güvencesizlik gibi sorunların karşısında durarak örgütlü bir mücadele vermeye devam edeceğiz.

Kadın Örgütleri olarak örgütlü olduğumuz her yerde, yerellerin kadın platformları ile emek-meslek örgütlerinin örgütlü kadınlarıyla, yaşananlara ve yaşatılanlara karşı itirazım var diyen tüm kadınlarla birlikte olacağız ve olmaya devam edeceğiz. Her türlü cinsiyet ayrımcılığı karşısında savaşırken ve erkek egemen şiddetin yakıcı etkisini yüreğimizde hissederken, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne, gericiliğe ve emperyalist saldırganlığa karşı sesimizi ve mücadelemizi yükseltmek için Adıyaman Kadın platformu olarak sözümüzü yaşamın her alanında söylemeye devam edeceğiz. Eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için, doğamızdan emeğimizden, bedenimizden, kimliğimizden elini çekmeyen her türlü erke karşı, eşit ve özgür yarınlar için sözümüzü söylemeye mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından kadınlar bir süre slogan atarak dağıldılar.

Haberin Videosu :