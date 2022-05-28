Galeriler Yazarlar
Adıyaman 32
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47

Kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için fidan diktiler - Videolu Haber

Adıyaman Kadın Platformu üyeleri kadın şiddetine ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 'Kadın Yaşam Ormanı'na fidan diktiler.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:43
12 Okunma
Kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için fidan diktiler - Videolu Haber

Adıyaman Kadın Platformu üyeleri Türkiye'de her türlü ayrımcılığa maruz kalan, şiddete uğrayan ve katledilen bütün kadınlar için 'Kadın Yaşam Ormanı'na fidan diktiler.
Kadınlar yanlarında getirdikleri fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.
"Kadın cinayetlerinin her geçen gün artarak yükseldiği bir ülkede yaşıyoruz"
Toplanan kadınlar adına açıklama yapan Adıyaman İl Kadın Platformu Sözcüsü Eylem Yıldırım,"Adıyaman Kadın Platformu olarak hepinizi sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyoruz. Bugün dünyanın her yerinde ülkemizde ve şehrimizde her türlü ayrımcılığa maruz kalan, şiddete uğrayan ve katledilen bütün kadınlar için bugün Adıyaman Kadın Platformu ormanında ağaç dikerek katledilen kadınları bir kez daha anıyoruz. Maalesef kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her geçen gün artarak yükseldiği bir ülkede yaşıyoruz. Şiddet bu denli korkunç boyutlara ulaşmışken  vahşi kapitalizmin uygulamalarıyla, özellikle dini referanslarla güçlendirilen kadın düşmanı politikaların sistemli bir şekilde hayata geçirilmesi; kadınlara sömürü, şiddet ve ölümü bir yaşam biçimi olarak dayatılıyor. Devletin desteğini alan katiller “öldürme hakkımı kullandım” diyecek kadar pervasızlaşıyor. Kadına yönelik şiddet evden sokağa, tüm toplumsal alana, işyerlerine, doğaya, akademik ortama kadar artarak yaygınlaşıyor."dedi.
"İstanbul Sözleşmesini yaşatmaya devam edeceğiz"
İstanbul Sözleşmesini yaşatmaya devam edeceklerini belirten Yıldırım,"Bu nedenle başta kadına yönelik şiddetin önlenmesi olmak üzere kadına, yaşamın içinde hak ettiği yerin kazandırılması için Adıyaman Kadın Platformu olarak söylemimizi "toplumsal cinsiyet eşitliği" temelinde oluşturmaktayız. Şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik, hem ulusal hem de uluslararası feminist mücadele sayesinde yürürlüğe giren yasal düzenlemelerden en önemlileri; İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun oluşturmaktadır. İstanbul Sözleşmesini kendisine bir tehdit olarak gören ve bir gecede fesih eden  baskıcı politikaları asla kabul etmiyoruz  ve etmeyeceğiz . İstanbul Sözleşmesini yaşatmaya devam edeceğiz. Ayrıca şu an içinde bulunduğumuz krizin kadınlar üzerindeki etkisi salt işsizlik ve yoksullukla da sınırlı değil. Artan yoksulluk ve işsizlik, aile içi şiddeti artırmakta, toplumda şiddet eğilimi, doğa katliamları, ekonomik krizle birlikte tırmanırken şiddetten zarar görenlerin başında kadınlar gelmektedir. Yaşamın her alanında kadınlar yoksullaşmaya devam etmekte ve eşitsizlik iyice derinleşmektedir. Son zamanlarda özellikle ilimizde artan intiharların da bu durumun sonucu olduğunu düşünüyor ve acil önlemler alınmasını talep ediyoruz."şeklinde konuştu.
"Birlikte olacağız ve olmaya devam edeceğiz"
Yıldırım, Adıyaman Kadın platformu olarak sözlerini yaşamın her alanında söylemeye devam edeceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kadınların, kadın oldukları için karşı karşıya kaldıkları ekonomik kriz, şiddet, taciz, tecavüz, güvencesizlik gibi sorunların karşısında durarak örgütlü bir mücadele vermeye devam edeceğiz.
Kadın Örgütleri olarak örgütlü olduğumuz her yerde, yerellerin kadın platformları ile emek-meslek örgütlerinin örgütlü kadınlarıyla, yaşananlara ve yaşatılanlara karşı itirazım var diyen tüm kadınlarla birlikte olacağız ve olmaya devam edeceğiz. Her türlü cinsiyet ayrımcılığı karşısında savaşırken ve erkek egemen şiddetin yakıcı etkisini yüreğimizde hissederken, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne, gericiliğe ve emperyalist saldırganlığa karşı sesimizi ve mücadelemizi yükseltmek için Adıyaman Kadın platformu olarak sözümüzü yaşamın her alanında söylemeye devam edeceğiz.  Eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için, doğamızdan  emeğimizden, bedenimizden, kimliğimizden elini çekmeyen her türlü erke karşı, eşit ve özgür yarınlar için sözümüzü söylemeye mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz."
Konuşmanın ardından kadınlar bir süre slogan atarak dağıldılar.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü - Videolu Haber
Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü - Videolu Haber
SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması düzenlendi
SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması düzenlendi
İHH Sudan’da cami inşa etti - Videolu Haber
İHH Sudan’da cami inşa etti - Videolu Haber
Yaralı bulunan dağ keçisi ile kartal koruma altına alındı
Yaralı bulunan dağ keçisi ile kartal koruma altına alındı
Minikler yangın eğitimi aldı
Minikler yangın eğitimi aldı
Çelikhan'da sokak hayvanları aşılama çalışması
Çelikhan'da sokak hayvanları aşılama çalışması
Nesli tükenme tehlikesinde olan akbaba doğaya salındı - Videolu Haber
Nesli tükenme tehlikesinde olan akbaba doğaya salındı - Videolu Haber
Başkan Çelik: Koyun keçi süt üretiminde yüzde 9,5 arttı
Başkan Çelik: Koyun keçi süt üretiminde yüzde 9,5 arttı
Kore Gazisi Ramazan Yurt’a son görev
Kore Gazisi Ramazan Yurt’a son görev
Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Hayvan dostu Adıyaman Belediyesi yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı
Hayvan dostu Adıyaman Belediyesi yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı
Başkan Kılınç, Asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Başkan Kılınç, Asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor
Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor
Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlere Yapılır?
Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlere Yapılır?
Konukoğlu: İşi bilmek tek başına yeterli olmuyor önemli olan iyi yönetmektir
Konukoğlu: İşi bilmek tek başına yeterli olmuyor önemli olan iyi yönetmektir
Başkan Kılınç: İhtiyaç duyulan yatırımları yapmaya devam edeceğiz
Başkan Kılınç: İhtiyaç duyulan yatırımları yapmaya devam edeceğiz
Çiftçilere 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı dağıtıldı - Videolu Haber
Çiftçilere 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı dağıtıldı - Videolu Haber
Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapıldı
Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapıldı
Adıyaman'da özel harekat polisi toprağa verildi - Videolu Haber
Adıyaman'da özel harekat polisi toprağa verildi - Videolu Haber
Bayraktar: Pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı - Videolu Haber
Bayraktar: Pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bahar şenliği coşkusu - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bahar şenliği coşkusu - Videolu Haber
Yaralı yavru dağ keçileri tedaviye alındı - Videolu Haber
Yaralı yavru dağ keçileri tedaviye alındı - Videolu Haber
Trafik polislerden kazada yaralanan vatandaşa ziyaret
Trafik polislerden kazada yaralanan vatandaşa ziyaret
Başkan Işık: Engelleri birlikte kaldıralım
Başkan Işık: Engelleri birlikte kaldıralım
Başkan Bilgiç’ten Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Bilgiç’ten Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
Adıyaman'da 'Engelliler Haftası' kortejle başladı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Engelliler Haftası' kortejle başladı - Videolu Haber
Adıyaman'da bandrolsüz 400 kilo sucuk ele geçirildi
Adıyaman'da bandrolsüz 400 kilo sucuk ele geçirildi
Adıyaman Belediyesi'nde yangın tatbikatı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nde yangın tatbikatı - Videolu Haber
Yeşilyurt Mahallesi'nde freze çalışması
Yeşilyurt Mahallesi'nde freze çalışması

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim