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İstanbul'dan Adıyaman'a gönül köprüsü kurdular

İstanbul’da yaşayan Adıyamanlıların bir araya gelerek kurduğu Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ve Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) Adıyaman’daki burs verdiği öğrencilere, ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine 750 çift ayakkabı dağıttı.

20 Mart 2022 Pazar 11:41
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İstanbul'dan Adıyaman'a gönül köprüsü kurdular

ÇADAP Başkanı Aziz Levent Binzet, Adıyaman merkez ve köylerinde eğitim gören ve özellikle kız çocuklarının daha iyi şartlarda okuyabilmesi için "Doyduğumuz yerden doğduğumuz yere" sloganı ile yola çıktıklarını ve bugün eğitime destek anlamında hayallerinin ötesinde hizmet veriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
Başkan Binzet, şöyle konuştu:
"Memleketimiz olan Adıyaman'da eğitime katkı sunabilmek adına yola çıktık. En başta birkaç öğrenciye burs verme, kitap toplama kampanyaları yapma amacıyla yola çıkmıştık. Bugün gönüllülerimizin desteği ile çoğunluğu ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi olan 50’den fazla kız öğrencimize burs veriyoruz. Çok şükür biri Samsat’ta okulun içerisinde, biri Börgenek köyünde Halk Kütüphanesi olmak üzere iki kütüphane açtık. Şıglar (Kuşakkaya) köyündeki kütüphaneye kitap desteğinde bulunduk. Yeni kütüphane projesi için kitap toplamaya devam ediyoruz. Yine hayırsever iş insanları Emin ve Erkan Celebcioğlu’nun desteği ile memleketimizdeki 750 öğrencimizle birlikte ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ayakkabı dağıttık. Onların mutluluğu bizleri yeni projeler için motive edip güç veriyor. Ayakkabıların dağıtımında başta Yaşar Kırtasiyenin sahibi M. Adil Yaşar olmak üzere tüm çalışanlarına emeği geçen herkese teşekkür ederiz."dedi.
Her şey memleket için diyen Başkan Binzet,"Mayıs ayında ÇADAP Yönetim Kurulu Üyeleri ve Adıyaman dışında yaşayan memleketinizin saygın iş insanları, eğitimcileri, sanatçıları, yazarları ve akademisyenleri ile birlikte Adıyaman’a geleceğiz. Hepimizin mezun olduğu bir zamanların tek lisesi olma özelliğini taşıyan Adıyaman Lisesinde bir pilav günü düzenleyerek memleketimizde sevdiklerimiz ve öğrencilerimizle birlikte hasret gidereceğiz. Her şey memleketimiz için diyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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