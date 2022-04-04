'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlenecek

Adıyaman Belediyesi'nin, Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sürdürdüğü ve AB ile Avrupa Konseyi tarafından da finanse edilen 'Değişime El Ver' projesi kapsamında fotoğraf ve kısa film yarışması düzenleneceği açıklandı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü amaçlı insan ticareti konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan ve AB ile Avrupa Komisyonundan hibe desteği almaya hak kazanan 'Değişime El Ver' projesi kapsamında 'Adıyaman'da İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' konulu fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlenecek. Son katılım tarihinin 15 Nisan 2022 olacağı yarışma için detaylı bilgiye yarisma.adiyaman.bel.tr adresinden ulaşılabilir. İki kategoride de dereceye girecek olan yarışmacılarımız para ödülü ile ödüllendirilecek. Buna göre; birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin TL ve üçüncülere 2 bin TL ödül dağıtılacak" diye konuştu.