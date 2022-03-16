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İnci Konukoğlu son yolcuğuna uğurlandı

SANKO Holding ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kurucusu merhum Sani Konukoğlu’nun dün vefat eden eşi İnci Konukoğlu son yolcuğuna uğurlandı.

16 Mart 2022 Çarşamba 16:55
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İnci Konukoğlu son yolcuğuna uğurlandı

SANKO Holding Onursal Başkanları Abdulkadir Konukoğlu ve Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Başkan Vekili Fatih Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’nun anneleri İnci Konukoğlu, Gaziantep Asri Mezarlık Şireci Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Aile Kabristanında toprağa verildi.
İnci Konukoğlu’nun cenaze törenine; Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Vali Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Eski Gaziantep Valisi Hüsnü Tuğlu, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Teknik Direktör Erol Bulut, çevre il ve ilçelerin oda- borsa başkanları, sanayiciler, SANKO çalışanları ve sevenleri katıldı.
Konukoğlu Ailesi, defin işleminin ardından Asri Mezarlık’ta taziyeleri kabul etti. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
Taziyelerin, Gaziantep Osmangazi Mahallesi Belkıs Konakları Sosyal Tesislerinde kabul edileceği belirtildi.

 

Kaynak: PHA
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