İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı

Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından tespit edilen 15 yetim, engelli ve ihtiyaç sahibi çocuğa kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

“Eğer yetim ağlarsa yer ve gök ağlar”

Öğrencilere yapılan kırtasiye desteği hakkında bilgi veren Engelli Koordinatörü Ali Çelik, "Çocuklarımızın ümmete faydalı birer fert olması için eğitim çok önemlidir. Çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için elimizden gelen bütün yardım ve gayreti göstereceğiz. Rasulullah'a (sallalahu aleyhivesselem) buyurduğu gibi 'Eğer yetim ağlarsa yer ve gök ağlar.' Bu bilinç ve şuur içerisinde hareket etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Engelli koordinatörlüğü olarak yıl içerisinde düzenlediğimiz birçok farklı programın arasında yer alan kırtasiye yardımıyla bir nebze de olsa yetim ve muhtaç çocuklarımızı sevindirmenin mutluluğunu bizler de yaşıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma dini olan dinimiz İslam bizleri infak, zekat ve tasadduk da bulunmaya davet ediyor, emrediyor. Bu bağlamda hali vakti yerinde olan kardeşlerimizin yetimlerin mutluluğuna ortak olmaya koşması gerektiğine inanıyorum" dedi.