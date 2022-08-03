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İHH’dan Yemenli ihtiyaç sahiplerine destek - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2014 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği Yemen’de yardım çalışmalarına devam ediyor. İHH son olarak, bölgeye gönderdiği ekibiyle ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:30
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İHH’dan Yemenli ihtiyaç sahiplerine destek - Videolu Haber

20 yıldır Yemenli ihtiyaç sahiplerine yardım götüren İHH İnsani Yardım Vakfı, 2014’te başlayan iç savaş sonrasında ise ülkeye yönelik yardımlarını daha da sıklaştırdı. İHH, bu kapsamda son olarak, bölgeye gönderdiği ekibiyle ihtiyaç sahiplerine farklı alanlarda destek oldu. 
Gıda dağıtımı ve gelir desteği projeleri ile destek
2 gün süren yolculuğun ardından Yemen’e ulaşan İHH ekibi; ilk olarak Marib’te, sonrasında ise Seiyun’da gıda paketi dağıtımında bulundu. Toplamda 670 aileye dağıtılan gıda paketlerinin içinde; un, yağ, şeker, salça, pirinç ve hurma gibi temel gıda maddeleri yer aldı. Gıda dağıtımlarının yanı sıra, ailelerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri amacıyla yürütülen Gelir Desteği Projesi ile de ihtiyaç sahiplerine destek olundu. Proje çerçevesinde, 16 aileye 16 adet dikiş makinesi, 15 aileye 8’er adet küçükbaş hayvan verildi. Ayrıca, 11 aileye arı kovanları dağıtılırken, 3 manav dükkânı ile bir de bakkal açılışı yapıldı. 
Sağlık ocağı hizmete devam ediyor
İHH tarafından 2017 yılında Marib’te açılan sağlık ocağı da hizmet vermeye devam ediyor. İçerisinde laboratuvarın da yer aldığı sağlık ocağında, hastaların muayene, tahlil ve tedavileri ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Hastaların ilaçları da sağlık ocağının içerisinde bulunan eczaneden ücresiz olarak veriliyor. 
“20 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor”
Yemen’e giden ekipte yer alan İHH Medya Biriminden Burak Battal, ülkede iç savaşın 2014 yılından bu yana devam ettiğini hatırlattı. Battal, “BM raporlarına göre Yemen’de 23.4 milyon kişi bir şekilde yerinden edildi. Bu göçmenlerin 4.3 milyonu ise ülke içinde farklı noktalara göç etmek mecburiyetinde kaldı. Ülkenin farklı şehirlerinde yüzlerce göçmen kampı bulunuyor. 29 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık 20 milyonu, insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 3 buçuk milyon hamile ve 5 yaşından küçük çocuk ise yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.” dedi.
“Kardeşlerimiz yolumuzu gözlüyor”
Savaşın oluşturduğu tahribat nedeniyle çalışma  alanlarının çok kısıtlı olduğunu anlatan Burak Battal, “İnsanlar iş bulmakta güçlük çekiyorlar ve gelir elde edemedikleri için ailelerini geçindirmekte büyük sıkıntılar yaşıyorlar. İçinde bulunulan zor durumun daha da derinleşmemesi için eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar pek çok alanda bu ülkeye yardım ulaştırmak gerekiyor. Buradaki kardeşlerimiz yolumuzu gözlüyor” ifadelerini kullandı. 
Destek olmak için
İhtiyaç sahibi Yemenlilere destek olmak isteyen bağışçılar, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

Kaynak: PHA
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